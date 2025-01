Jacques Audiard, director de Emilia Pérez, logró un récord de nominaciones para los Oscar como película que no es de habla inglesa. “Estoy extraordinariamente feliz”, declaró el director francés a AFP.

Su película obtuvo 13 nominaciones el jueves en los Oscar, convirtiéndose así en la película no angloparlante más nominada de todos los tiempos.

Esta odisea musical sobre la transición de género de un narcotraficante mexicano supera así a Tigres y Dragones (2000) y Roma (2018), que anteriormente tenían este récord con 10 nominaciones.

“Estoy muy feliz, especialmente porque quería que las actrices fueran nominadas”, declaró por teléfono el cineasta de 65 años, unos minutos antes de tomar un vuelo con destino a Montevideo, donde continúa una gira promocional.

La actriz trans española Karla Sofía Gascón, revelación de la película, está nominada para el premio de Mejor Actriz, Zoe Saldaña para el Mejor Papel Secundario Femenino.

“Conocí los Oscar hace mucho tiempo, en la época de Un Profeta“, nominado hace 15 años al Oscar a la mejor película extranjera, recordó. “Pero no era la misma presión”, añadió.

Ahora, con la doble nominación como Mejor Director y como Mejor Película, “hay que llevar a cabo una campaña muy sólida”, declaró.

En la categoría de nominaciones al título de Mejor Director, Audiard compite con una compatriota, Coralie Fargeat (La sustancia).

“Es un fenómeno bastante curioso, estas películas francesas como la mía y la de Coralie, que se encuentran en la competencia“, señaló.

“Es un cine mestizo, me pregunto si no es una tendencia, este deseo de hacer películas con elementos lingüísticos diferentes, actores y objetos particulares”, destacó.

También descartó la polémica en curso en México, donde algunos denunciaron, incluso antes del estreno de la película, la imagen que daría del país y del problema del narcotráfico. “Hay quienes han visto la película, y quienes no han visto la película”, declaró.

“Mis intenciones me parecen virtuosas, pero noto un problema allá”, matizó el cineasta. “Uno puede elegir no hablar del narcotráfico, pero era algo que me interesaba mucho, tal vez lo hice torpemente”, reconoció el director.

(Con información de AFP)

