Las nominaciones para la 97ª edición de los Premios Oscar ya han sido anunciadas, y la actriz española Karla Sofía Gascón se posiciona como una de las grandes protagonistas. Gascón compite en la categoría de Mejor Actriz por su interpretación en Emilia Pérez, un papel que ha sido clave para la película dirigida por Jacques Audiard, que lidera con 13 nominaciones.

La nominación de Karla Sofía Gascón marca un hito en la historia de los Oscar, al convertirse en la primera actriz transgénero en ser nominada en esta categoría. Este logro no solo destaca su talento interpretativo, sino también el avance hacia una mayor diversidad y representación en la industria cinematográfica.

En su perfil de la red social X, la actriz celebró este reconocimiento con un emotivo mensaje, agradeciendo a la Academia y compartiendo el mantra budista “Nam myoho renge kyo”, una frase que simboliza la manifestación de energía positiva y dignidad en la vida.

Thank you so much @theacademy @emiliaperezfilm

🍀🍀🍀♥️♥️♥️💎💎💎

NAM MYOHO RENGE KYO

NAM MYOHO RENGE KYO

NAM MYOHO RENGE KYO

🐇🐇🐇🐇🐇🐇🐇 pic.twitter.com/s1aS4gS3e4

— Karla Sofía Gascón (@karsiagascon) January 23, 2025