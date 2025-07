Slaughter to Prevail , banda rusa conocida por sus feroces breakdowns y el poderoso gutural de Alex Terrible, promete el wall of death más violento en la historia del festival.

Completan la alineación While She Sleeps y Fit for an Autopsy, dos potencias del metalcore y deathcore respectivamente, que han ganado terreno con su sonido agresivo y letras crudas.