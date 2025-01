Las nominaciones para la 97ª edición de los Premios Oscar se anunciaron este jueves, destacando el éxito de las películas Emilia Pérez, The Brutalist y Wicked.

El anuncio, realizado por Bowen Yang y Rachel Sennott, comenzó con un reconocimiento por parte de los líderes de la Academia al impacto de los incendios forestales que afectan a Los Ángeles. Las nominaciones marcan el inicio de la carrera hacia la prestigiosa ceremonia, que se celebrará en marzo.

Líderes en nominaciones

El musical Emilia Pérez ha logrado un notable éxito a pesar de controversias previas. La película, que ganó cuatro Globos de Oro, enfrentó críticas por aspectos como las dificultades de Selena Gómez con los diálogos en español de su personaje y problemas relacionados con la representación de la comunidad transgénero. Sin embargo, Emilia Pérez ha superado récords, posicionándose por encima de Roma y El Tigre y el Dragón como la película en un idioma distinto al inglés con mayor reconocimiento en los Oscar.

“Emilia Pérez” encabeza la lista con 13 nominaciones .

encabeza la lista con . Le siguen “The Brutalist” y “Wicked”, con 10 nominaciones cada una.

“The Brutalist” y su impacto artístico

Dirigida por Brady Corbet, The Brutalist narra la historia de refugiados húngaros que llegan a Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial, protagonizada por Adrien Brody y Felicity Jones. Aunque ha sido aclamada por la crítica y premiada en los Globos de Oro, la película estuvo envuelta en una polémica por el uso de inteligencia artificial en los dialectos de los personajes. Corbet defendió enérgicamente el trabajo de su elenco frente a estas críticas.

“Wicked”: el musical favorito del público

Wicked, dirigida por Jon M. Chu, no solo conquistó al público, sino que también logró reconocimiento en las premiaciones. Obtuvo una nominación a mejor película, además de menciones individuales para sus protagonistas Cynthia Erivo y Ariana Grande, quien recibió su primera nominación al Oscar. Erivo, previamente nominada por Harriet, podría alcanzar el codiciado estatus de EGOT (ganadora de Emmy, Grammy, Oscar y Tony), un logro que solo han conseguido menos de 30 artistas en la historia.

¿Cuándo son los premios Oscar 2025?

El cine de Hollywood tendrá su 97.ª edición de los Premios Oscar, misma que tendrá lugar el domingo 2 de marzo de 2025 a las 18:00 horas tiempo del Centro de México. Este evento es tradicionalmente el cierre de toda la temporada de premiaciones del mundo del entretenimiento cinematográfico.

Premios Oscar 2025: Lista completa de nominados

Mejor Actor de Reparto

Kieran Culkin – Un dolor real

Guy Pearce – The Brutalist

Yura Borisov – Anora

Edward Norton – Un completo Desconocido

Jeremy Strong – El Aprendiz

Mejor diseño de vestuario

Wicked

Duna: Parte dos

Nosferatu

Maria Callas

Gladiador 2

Mejor Música

Conclave

Emilia Perez

The Brutalist

The Wild Robot

Wicked

Mejor guion adaptado

Cónclave

Nickel Boys

Un completo desconocido

Sing Sing: Un momento de esperanza

Emilia Pérez

Mejor guion original

Anora

El brutalista

Un dolor real

La sustancia

Septiembre 5

Mejor actriz de reparto

Ariana Grande – Wicked

Zoe Saldaña – Emilia Pérez

Felicity Jones – The Brutalist

Isabella Rossellini – Cónclave

Mejor Maquillaje y Peinado

La Sustancia

Wicked

Emilia Pérez

Un Hombre Diferente

Nosferatu

Mejor canción original

El mal – Emilia Pérez

Kiss The Sky – Robot salvaje

Compress / Repress – Desafiantes

Like a Bird – Sing Sing: Un momento de esperanza

Mi camino – Emilia Pérez

Mejor documental

No Other Land

Sugarcane

Black Box Diaries

Soundtrack to a coup d’eat

Porcelain War

Mejor película animada

Robot salvaje

Flow

Intensamente 2

Wallace & Gromit: La venganza se sirve con plumas

Memorias de un caracol

Mejor edición

Cónclave

Anora

Emilia Pérez

Desafiantes

El brutalista

Mejor sonido

Wicked

Duna: Parte dos

Emilia Pérez

Un completo desconocido

Alien: Romulus

Mejores efectos visuales

Duna: Parte dos

Wicked

El planeta de los simios: Nuevo reino

Alien: Romulus

Better Man: La historia de Robbie Williams

Mejor actor

Adrien Brody – The Brutalist

Timothée Chalamet – Un completo desconocido

Ralph Fiennes – Cónclave

Colman Domingo – Sing Sing: Un momento de esperanza

Sebastian Stan – El aprendiz

Mejor actriz

Demi Moore – La sustancia

Mikey Madison – Anora

Fernanda Torres – I’m Still Here

Cynthia Erivo – Wicked

Karla Sofía Gascón – Emilia Pérez

Mejor dirección

Brady Corbet – El Brutalista

Jacques Audiard – Emilia Pérez

Edward Berger – Cónclave

Sean Baker – Anora

Coralie Fargeat – La sustancia

Mejor película

Emilia Pérez

El Brutalist

Cónclave

La sustancia

Anora

Wicked

Un completo desconocido

Duna: Parte dos

Nickel Boys

Aún Sigo Aquí

Mejor Cortometraje Documental

Death by numbers

I am ready, warden

Incident

Instruments of a beating heart

The only girl in the orchesta

Mejor Película Internacional

Aún Sigo Aquí

The girl with the needle

Emilia Pérez

The seed of the sacred fig

Flow

Mejor Diseño de Producción

El Brutalista

Cónclave

Duna: Parte 2

Nosferatu

Wicked

Cortometraje Animado

Beautiful Men

In the Shadow of Cypress

Magic Candies

Wander to Wonder

Yuck!

Cortometraje de acción

Un gravamen

Anuja

No soy un robot

El último guardabosques

El hombre que no podía callar

Mejor Banda Sonora

El Brutalista

Cónclave

Emilia Pérez

Perverso

El Robot Salvaje



