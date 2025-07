Lia Thomas hizo historia el 17 de marzo de 2022 al convertirse en la primera persona transgénero en ganar un campeonato de la División I de Estados Unidos. Lo logró tras completar los 457 metros de natación estilo libre femenino en 4 minutos y 33.24 segundos. Hoy, tres años después, le retirarán este y otros títulos.

La Universidad de Pensilvania (UPenn) anunció este martes 1 de julio que vetará a las atletas transgénero en deportes femeninos, como parte de una resolución a la investigación iniciada por el gobierno de Donald Trump sobre Thomas, a la que la institución educativa retirará sus títulos.

De acuerdo con agencias, el Departamento de Educación (EP) acusó a la universidad en abril de violar los derechos civiles al permitir que “un hombre compitiera en programas atléticos femeninos y utilizara instalaciones exclusivas para mujeres”. Esta acusación surgió luego del inicio de una investigación en febrero sobre los reconocimientos otorgados a Thomas.

Como resultado, el Departamento de Educación y UPenn anunciaron un acuerdo voluntario. La universidad se comprometió a restituir todos los récords y títulos individuales de la División I a las atletas femeninas que perdieron frente a Thomas, además de enviar una carta de disculpa personalizada a cada una de ellas.

“Esta acción surge tras la investigación de la Oficina de Derechos Civiles del Departamento, que determinó que la Upenn violó al Título IX al permitir que un hombre compitiera en programas deportivos femeninos y ocupara instalaciones privadas exclusivas para mujeres”, señala el EP en un comunicado.

LA INTERPRETACIÓN DEL TÍTULO IX

El Título IX de las Enmiendas de Educación, aprobado en 1972, es una ley federal de derechos civiles que prohíbe la discriminación por razón de sexo en programas y actividades educativas que reciben fondos federales. Sin embargo, su interpretación y aplicación han evolucionado con el tiempo.

En una carta enviada a principios de 2025, el Departamento de Educación indicó que el Título IX se aplicará conforme a la orden ejecutiva de Donald Trump, la cual establece que el gobierno federal solo reconoce dos sexos —masculino y femenino— y que estos “no son cambiables”.

“El presidente Trump instruyó a todas las agencias del Poder Ejecutivo a aplicar las leyes de protección sexual con base en la realidad de que existen solo dos sexos, que son inmutables y responden a una verdad fundamental e incontrovertible”, precisa la carta”.

CASO LIA THOMAS

Paula Scanlan, exnadadora de la Universidad de Pensilvania, sostuvo lo siguiente respecto al anuncio de la institución: “Como exnadadora que tuvo que competir y compartir vestuario con un atleta masculino, estoy profundamente agradecida con la administración Trump por no ceder en la protección de las mujeres y niñas y por restaurar nuestros merecidos reconocimientos. También me complace que mi alma máter finalmente haya aceptado no solo el camino legal, sino el honorable”.

En contexto, entre 2021 y 2022 Lia Thomas, hoy de 26 años, rompió los récords de la liga universitaria mientras competía para UPenn. Durante esa temporada, un grupo de 16 integrantes del equipo femenino de natación solicitó su exclusión de las competencias, al argumentar que la atleta trans contaba con ventajas biológicas.

En marzo de 2022 pasó a la historia tras ganar un campeonato en Estados Unidos en la historia de la División I. Emma Weyant, quien ganó plata en los 400 metros combinados individuales en los Juegos Olímpicos de Tokio, terminó 1.75 segundos por detrás y, en segundo lugar; mientras que Erica Sullivan fue tercera.

Cabe destacar que la División I es la máxima categoría de competición dentro de la Asociación Nacional de Atletismo Universitario (NCAA, por sus siglas en inglés). Ante ese panorama, solo cinco días después del campeonato, el gobernador del estado de Florida, el republicano Ron DeSantis, firmó una proclamación que reconoció a la subcampeona Weyant como la ganadora de la competencia celebrada en la ciudad de Atlanta, Georgia.

En ese entonces, Thomas representaba a la Universidad de Pensilvania, uno de los ocho miembros de la Ivy League, un grupo de universidades del noreste de Estados Unidos que pertenecen a la NCAA. N