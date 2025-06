Cada vez más estudiantes mexicanos buscan oportunidades educativas fuera del país, una tendencia que va al alza y que refuerza la importancia del dominio del inglés como puerta de entrada a las universidades más prestigiosas del mundo. El TOEFL iBT®, uno de los exámenes de inglés académico más reconocidos a nivel global, se renueva a partir de este año para ofrecer una experiencia más justa, accesible, inteligente y personalizada, en línea con las necesidades del estudiante internacional actual.

EL INGLÉS COMO PASAPORTE ACADÉMICO

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Turismo Educativo (AMTE), más de 60,000 mexicanos estudiaron en el extranjero en 2023, ya sea en programas de idiomas, verano, licenciaturas o posgrados. El dominio del inglés se posiciona como un requisito esencial, especialmente para quienes tienen como destinos preferidos a Canadá (35%), Estados Unidos (30%) y España (15%), además de Alemania, Francia, Australia y, en crecimiento, Corea y Japón.

LA PERSPECTIVA MEXICANA: ¿DE DÓNDE SON Y A DÓNDE VAN?

El perfil del estudiante mexicano que elige estudiar en el extranjero es claro: jóvenes entre 18 y 35 años, principalmente de Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León y Puebla, interesados en carreras como negocios, inteligencia artificial, ingeniería, salud y sustentabilidad. Valoran la formación de calidad, la posibilidad de insertarse en el mercado internacional y consideran que una experiencia académica en otro país puede elevar su movilidad social y competitividad laboral.

Estos estudiantes están hiperconectados, se informan en línea y buscan opciones flexibles. Por eso, contar con una versión segura y optimizada del TOEFL iBT, disponible tanto en centros como desde casa, es una gran ventaja competitiva para alcanzar sus metas académicas.

En este contexto, el TOEFL iBT destaca no solo como un requisito de admisión, sino como una herramienta de preparación real para entornos académicos exigentes. Las universidades más solicitadas por estudiantes mexicanos que presentan el TOEFL incluyen la Universidad de Texas en Austin, Stanford, UC Berkeley y la Universidad de Chicago, entre otras instituciones de élite.

Las universidades a dónde llegan más mexicanos a estudiar fuera de México son:

University of Texas Austin – 4.05%

Stanford University – 2.33%

The Law School Admission Council – 2.21%

University of California Berkeley – 1.84%

University of Chicago – 1.44%

Boston University – 1.31%

University of Michigan – 1.31%

University of Southern California – 1.27%

UNA VENTANA PARA LOS ESTUDIANTES

La empresa ETS, desarrolladora del TOEFL iBT, anunció recientemente mejoras significativas en la experiencia del examen, con el objetivo de hacerlo más equitativo y relevante.

“Sabemos que los estudiantes mexicanos tienen cada vez más interés en desarrollar trayectorias educativas y profesionales globales”, Sorani Marin, Directora Regional para America Latina de TOEFL iBT en ETS

“Estamos transformando el TOEFL para que ningún estudiante se quede atrás por la forma en que aprendió inglés”, afirmó Omar Chihane, gerente general global de TOEFL en ETS. Por su parte, Sorani Marín, directora regional para América Latina, destacó que “tomar el TOEFL iBT no solo abre puertas a más de 13,000 instituciones globales, sino que también prepara a los estudiantes para enfrentar los desafíos del futuro laboral”.

ETS tiene una serie de programas para preparar a los estudiantes que tienen la intención de buscar oportunidades en el extranjero.

Con más de 2,300 centros de examen en 120 países y una versión en línea que responde a los estándares de seguridad más exigentes, el TOEFL iBT se mantiene como el estándar de oro en evaluación de inglés académico. Su nueva etapa lo consolida como la herramienta más poderosa para quienes sueñan con una formación internacional y una carrera con impacto global. N

