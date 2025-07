La exprimera dama Michelle Obama rompió el silencio sobre los persistentes rumores de separación con el expresidente Barack Obama, asegurando que su matrimonio sigue fuerte y que la falta de apariciones públicas juntos no significa una crisis conyugal.

Durante una entrevista transmitida el jueves en el pódcast Wild Card de NPR, conducido por Rachel Martin, Michelle abordó de manera directa las versiones que circularon durante meses sobre un posible divorcio. “El hecho de que la gente no me vea saliendo en una cita con mi esposo desata rumores del fin de nuestro matrimonio. Es como… el apocalipsis”, dijo entre risas.

“No publicamos en Instagram cada minuto de nuestras vidas. Tenemos 60 años, gente. No van a saber lo que hacemos todo el tiempo”, agregó la autora de Becoming y copresentadora del pódcast IMO, junto a su hermano Craig Robinson.

RUMORES IMPULSADOS POR LA AUSENCIA

Los rumores sobre una supuesta separación se intensificaron desde enero, cuando Michelle no asistió al funeral de Estado del expresidente Jimmy Carter, ni a la segunda toma de posesión de Donald Trump, a la que Barack Obama acudió sin ella. La especulación creció cuando la comentarista conservadora Meghan McCain afirmó en su pódcast Citizen McCain haber escuchado sobre un divorcio inminente por parte de “periodistas muy serios”.

Sin embargo, Michelle Obama ya había dejado entrever su postura en abril, durante una entrevista con Sophia Bush en el pódcast Work in Progress. “Este año, muchas personas no pudieron entender que estaba tomando decisiones para mí. Tuvieron que asumir que me estaba divorciando. No podían imaginar que una mujer adulta dijera simplemente: ‘no’”, expresó entonces.

OBAMA: MENSAJES DE AMOR PÚBLICO Y CONSTANTE

Mientras los rumores crecían en redes sociales, Barack Obama ha mantenido su habitual tono afectuoso en sus publicaciones hacia Michelle. El pasado Día de la Madre, escribió:

“¡Feliz Día de las Madres a todas las mamás y figuras maternas increíbles! @MichelleObama, las niñas y yo somos muy afortunados de tenerte en nuestras vidas. Te amamos”.

En enero, también le dedicó un mensaje por su cumpleaños:

“Feliz cumpleaños al amor de mi vida, @MichelleObama. Llenas cada espacio con calidez, sabiduría, humor y gracia—y lo haces viéndote increíble. Tengo mucha suerte de recorrer esta vida contigo”.

Y en febrero, por el Día de San Valentín, reafirmó su amor:

“Treinta y dos años juntos y aún me dejas sin aliento. Feliz Día de San Valentín, @MichelleObama”.

UN MATRIMONIO BAJO EL REFLECTOR

Michelle y Barack Obama contrajeron matrimonio el 3 de octubre de 1992 y son padres de Malia (26) y Sasha (24). Su relación ha sido ampliamente admirada por su cercanía, apoyo mutuo y comunicación abierta. Aun así, como lo expresó Michelle, “cuando Barack o yo decimos algo, bien o mal, siempre es noticia”.

Ambos han reconocido públicamente que su relación no ha estado exenta de desafíos. En múltiples entrevistas y libros, Michelle ha hablado de los altibajos del matrimonio, incluyendo las dificultades durante los años en la Casa Blanca. No obstante, siempre ha destacado el compromiso de ambos con el crecimiento personal y conjunto.

¿DÓNDE ESCUCHAR A MICHELLE OBAMA?

Wild Card with Rachel Martin publica nuevos episodios semanalmente en YouTube, Spotify y Apple Podcasts .

IMO with Michelle Obama and Craig Robinson, su pódcast junto a su hermano, lanza episodios cada miércoles en las mismas plataformas.

Michelle Obama ha dejado claro que no hay crisis marital, solo una vida más privada lejos de los focos. En tiempos donde la presencia digital se confunde con la realidad, su mensaje es una lección sobre límites personales, madurez y cómo el amor también evoluciona fuera de escena. N

(Publicado en cooperación con Newsweek. Published in cooperation with Newsweek)