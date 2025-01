La icónica actriz Demi Moore ha marcado su regreso al cine con uno de los papeles más elogiados del año, llevándose a casa el premio a Mejor Actriz en Comedia o Musical en los Globos de Oro 2025 gracias a su papel en el filme La sustancia.

La película, dirigida por Coralie Fargeat, ha sido aclamada por su innovadora narrativa y la poderosa actuación de Moore, quien ahora se perfila como una de las favoritas en la carrera hacia los Premios Óscar. Durante su emotivo discurso al recibir el premio, Moore reflexionó sobre su carrera y los desafíos que enfrentó en Hollywood.

“No me lo esperaba, ahora mismo estoy en shock. Llevo haciendo esto desde hace mucho tiempo, más de 45 años, y esta es la primera vez que gano algo“, inició en su participación.

“Hace treinta años un productor me dijo que era una actriz popcorn y en ese momento hice que significara que esto no era algo que se me permitía tener. Que podía hacer películas exitosas, que hacían mucho dinero, pero que no podía ser reconocida y me lo creí“, aseguró Moore, conmoviendo a la audiencia.

Moore también agradeció a la directora Fargeat por confiar en ella y a Margaret Qualley, su coprotagonista, por ser su complemento perfecto durante el rodaje.

“El universo me dijo que no había terminado”, dijo emocionada. “En esos momentos en los que no creemos que somos lo suficientemente listos, lo suficientemente guapos, lo suficientemente delgados, lo suficientemente exitosos o básicamente que no somos suficiente… Una mujer me dijo: ‘Nunca serás suficiente, pero puedes conocer tu valor si dejas esa vara de medir”, concluyó Moore

Sinopsis de La sustancia

En este thriller psicológico, Elisabeth Sparkle (interpretada por Moore) enfrenta un golpe devastador el día de su cumpleaños: su jefe la despide. En medio de su desolación, un laboratorio le ofrece una misteriosa sustancia que promete convertirla en una versión mejorada de sí misma. Sin embargo, lo que parecía una solución a sus problemas desencadena una serie de eventos transformadores y oscuros.

Con esta victoria, La Sustancia y Demi Moore consolidan su lugar como uno de los mayores fenómenos de la temporada, llevando un mensaje de resiliencia y autovaloración que ha resonado profundamente en el público y la crítica. N

