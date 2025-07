El juicio federal contra el rapero y empresario Sean “Diddy” Combs por cargos de trata sexual y crimen organizado entró en una nueva fase de tensión este martes, luego de que el jurado anunciara haber alcanzado un veredicto parcial sobre cuatro de los cinco cargos que enfrenta el artista. Sin embargo, el panel permanece estancado respecto al cargo más grave: conspiración por crimen organizado (racketeering).

El juez Arun Subramanian, quien preside el caso en el Distrito Sur de Nueva York, instruyó al jurado a continuar deliberando, al considerar prematuro desistir tras solo dos días de discusión. “Todavía es muy pronto para rendirse”, señaló Subramanian, reflejando el consenso tanto de la fiscalía como de la defensa.

Los resultados de los cuatro veredictos alcanzados no se revelaron en la audiencia del martes. Las deliberaciones se reanudarán este miércoles por la mañana.

DIVISIÓN IRRECONCILIABLE EN TORNO AL CARGO DE CRIMEN ORGANIZADO

A las 16:05 horas, el tribunal recibió una nota del jurado indicando que, si bien se había llegado a una decisión sobre cuatro cargos, persistía una división irreconciliable respecto al delito de conspiración por crimen organizado, debido a “puntos de vista imposibles de persuadir” entre los miembros del panel.

La presencia en la sala del tribunal de la madre de Combs y varios de sus hijos subrayó la gravedad del momento tras conocerse el veredicto parcial.

Según expertos legales, como el analista jefe de ABC News, Dan Abrams, este tipo de resultado no es una buena señal para la defensa: “El hecho de que no se haya alcanzado un acuerdo sobre el cargo más serio, pero sí sobre los otros, probablemente no sea una buena noticia para Combs”, escribió en X (antes Twitter).

Si Combs es hallado culpable de conspiración por crimen organizado, se enfrenta a una pena máxima de cadena perpetua.

SIETE SEMANAS DE TESTIMONIOS, PERO SIN TESTIGOS DE LA DEFENSA

El jurado inició sus deliberaciones el lunes, tras siete semanas de juicio. La fiscalía presentó 34 testigos, mientras que la defensa optó por no llamar a ninguno.

El mismo martes, los miembros del jurado solicitaron revisar el testimonio de Cassie Ventura, expareja de Combs, sobre un incidente ocurrido en 2016 en un hotel de Los Ángeles, en el cual el artista fue captado por cámaras de seguridad golpeándola y arrastrándola.

También pidieron transcripciones del testimonio del escort Daniel Phillips, quien relató una reunión sexual grupal conocida como “freak off” en el Essex Hotel de Nueva York.

¿QUÉ CARGOS ENFRENTA SEAN ‘DIDDY’ COMBS?

Combs, quien ha declarado su inocencia en todos los cargos, enfrenta cinco acusaciones federales:

1 cargo de conspiración por crimen organizado (racketeering)

2 cargos de trata sexual

2 cargos de transporte para fines de prostitución

¿QUÉ SE CONSIDERA COMO DELITO DE CRIMEN ORGANIZADO SEGÚN LAS LEYES ESTADOUNIDENSES?

El cargo de racketeering implica la operación de una empresa criminal o la participación en un esquema delictivo organizado con fines lucrativos. Bajo la ley federal, especialmente la Ley RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), se puede aplicar a actividades como extorsión, soborno, tráfico de drogas, prostitución y trata de personas, siempre que formen parte de un patrón sistemático de criminalidad.

¿DÓNDE ESTÁ DETENIDO COMBS ACTUALMENTE?

Desde su arresto en septiembre de 2024, Sean Combs permanece detenido en el Metropolitan Detention Center (MDC) en Brooklyn, Nueva York. Ha sido negado repetidamente el derecho a fianza, debido a la gravedad de los cargos y a preocupaciones por posible manipulación de testigos.

Fuentes judiciales indican que el artista se encuentra en la Unidad de Alojamiento Especial, con confinamiento de hasta 23 horas diarias. Fue puesto en vigilancia por riesgo de suicidio poco después de su ingreso.

A medida que el jurado continúa deliberando sobre el destino legal de uno de los íconos más influyentes del hip hop y la industria del entretenimiento, el juicio de Sean “Diddy” Combs se mantiene como uno de los más seguidos y polémicos del año. La próxima jornada en la corte podría definir no solo su futuro judicial, sino también su legado público. N

(Publicado en cooperación con Newsweek. Published in cooperation with Newsweek)