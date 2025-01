La reciente película Emilia Pérez, dirigida por el cineasta francés Jacques Audiard, ha generado un intenso debate en torno a su representación del narcotráfico y la transición de género en un contexto mexicano. Este proyecto no solo ha dividido opiniones por su temática, sino también por las declaraciones de su director y elenco.

En una entrevista con CNN, Audiard reconoció que algunos aspectos de la película podrían ser considerados ofensivos. “Si hay cosas que les parecen escandalosas en Emilia, les pido disculpas. Lo que quiero decir es que no intento dar respuestas. El cine no da respuestas, el cine solo plantea preguntas. Y quizá las preguntas que se plantean en Emilia sean incorrectas”, comentó.

“If there are things that seem scandalous to you in Emilia, I apologize. What I would like to say is that I’m not trying to provide answers. Cinema doesn’t provide answers; cinema only poses questions. And perhaps the… pic.twitter.com/nO8Wy0Ojf6

El director también admitió no haber realizado una investigación profunda sobre México antes de comenzar el proyecto, lo que ha generado críticas sobre la autenticidad cultural de la obra. Sin embargo, Audiard defendió su enfoque, señalando que los temas abordados son universales.

La actriz principal, Karla Sofía Gascón, destacó su papel en la adaptación del guion para representar de manera respetuosa las experiencias trans. “He tenido que adaptar el personaje para reflejar de manera honesta la experiencia trans, porque al principio había detalles que no correspondían con la realidad que vivimos”, explicó.

Gascón también aprovechó para expresar su admiración por el actor Eugenio Derbez y desmentir polémicas en torno a sus declaraciones: “A Eugenio Derbez le amo con locura. Ojalá trabajemos juntos muy pronto porque es una de las personas con las que a mí me gustaría trabajar. Creo que se han sacado de contexto todas las cosas que dijo”.

La actriz mexicana Adriana Paz, única representante del país en el elenco, compartió un testimonio conmovedor sobre su secuestro y cómo el tema de las desapariciones en México la toca profundamente. “Fui secuestrada y aquí estoy, pero me duele que la gente tome el tema desde un lugar violento. Jacques es una persona cariñosa, respetuosa, que ama México”, afirmó entre lágrimas.

Adriana Paz breaks into tears as she reveals she was kidnapped and expresses confusion over how the story of ‘EMILIA PÉREZ’ has been distorted, despite being created with “love and respect”:

“I was born here, I was raised here, I was kidnapped 18 years ago… I’m still here but… pic.twitter.com/99ieQk2jmn

— Selena Gomez News (@SELENAT0RSARMY) January 16, 2025