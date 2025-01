La película Emilia Pérez, dirigida por el francés Jacques Audiard, ha generado controversia desde su lanzamiento debido a la falta de sensibilidad cultural y su representación de México. El director, quien no habla ni español ni inglés con fluidez, declaró que no necesitaba aprender sobre la cultura mexicana porque ya sabía “lo suficiente”. Esto se reflejó en una película llena de estereotipos ofensivos y una narrativa que muchos consideran irrespetuosa.

La directora de casting afirmó que el reparto debía ser mexicano, pero justificó la falta de actores nacionales diciendo que “no había suficiente talento mexicano”. En su lugar, eligieron actores europeos y extranjeros con “orígenes latinos”, como Selena Gomez, nacida y criada en Estados Unidos.

adding fuel to the fire, here’s an interview for Jacques Audiard, director of EMILIA PÉREZ

INTERVIEWER: How much did you have to study Mexico to be able to make this film?

AUDIARD: No, I didn’t study much. I kinda already knew what I had to understand

