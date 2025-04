Más que un festival, Akamba 2025 es una experiencia inmersiva que fusiona arte contemporáneo, gastronomía de autor y música electrónica en el corazón del paisaje agavero de Tequila, Jalisco. Presentado por Cuervo Tradicional, este evento se ha consolidado como uno de los encuentros culturales más singulares de México, y este año regresa con más fuerza e innovación, elevando el concepto de festival a un verdadero ritual colectivo de conexión y celebración.

Newsweek en Español habló con Carlos Verastegui, socio y fundador de Akamba, respecto a lo esperado de esta edición en los paisajes agaveros de Jalisco.

“Parte de nuestras propuestas como un festival de música electrónica es no caer en clichés, y con el horizonte que tenemos poder disfrutar el atardecer y el paisaje agavero, dejando que con la fiesta y nuestra comunidad el entorno tome vida”, indicó Verastegui.

Akamba tiene un compromiso con su comunidad y busca garantizar la mejor experiencia en la campiña jalisciense. “Nos preparamos para que la gente lo pase hermoso y seguro, revisamos todos nuestros protocolos de seguridad y buscamos crear esta gran experiencia para todos”, enfatizó el creador del concepto.

Programado para el 3 de mayo de 2025, Akamba no solo reúne a algunos de los nombres más destacados de la música electrónica global. “Para este evento nos gusta combinar las tendencias en lo mejor de la música electrónica con los clásicos”, detalló el organizador. En el cartel se nombran a: CamelPhat, Dixon, WhoMadeWho, Overmono, Satori, Rochelle Jordan, Hercules & Love Affair y Pachanga Boys. “Es un festival joven y aunque hay algunos que son muy apreciados por nuestra comunidad los artistas no repiten para que la experiencia siga creciendo. Nos interesa tener un cartel que tenga cabida para lo local y nacional, además de los grandes nombres internacionales“, reflexiona Verastegui.

UNA TRAVESÍA QUE COMIENZA EN EL CAMINO: AKAMBA EXPRESS

El viaje hacia Akamba ya es parte de la experiencia. Con el Akamba Express, un tren que parte de Guadalajara con DJs en vivo, coctelería exclusiva y vistas panorámicas al paisaje agavero, los asistentes inician una travesía multisensorial que culmina en las faldas del volcán de Tequila. “A diferencia de los festivales que hay en el Caribe Caribe mexicano o en CDMX, este evento representa experiencia boutique más intimo en el que podrás disfrutar de la fiesta, un escenario natural único en el mundo“, detalló Carlos Verastegui. El evento tiene una capacidad que no rebasa los 10,000 asistentes, por lo que resulta cómodo en términos de tener la dimensión de un concierto. “Nuestra apuesta es crear una experiencia en la que disfrutar la música sea la razón para ser parte de Akamba”, añadió respecto a las amenidades que se ofrecen para llegar a la sede.

En el caso del Akamba Express es una alternativa de transporte eleva el concepto de llegar a un festival a una verdadera experiencia inmersiva sobre rieles.

ARTE EN DIALOGO CON LA TIERRA

Bajo la curaduría de Ana Karen Orozco, el circuito de arte de Akamba 2025 presenta instalaciones diseñadas para generar experiencias memorables que se integran con el entorno natural y emocional del festival. Cada obra busca activar los sentidos, la percepción y la conexión con otros. “En esta propuesta para esta edición las piezas están en dialogo con el entorno, crean una atmosfera que exaltan la noche con los agaves. Nuestra intención es sumar a las fiestas el arte y crear esta comunión con la escena artística de Guadalajara”, detalló Verastegui.

COLLIDE , de Ferran Belmon , es una instalación audiovisual que sincroniza sonido y movimiento para revelar dimensiones ocultas del espacio.

MEETING TOWER , de Azócar Catrón , evoca estructuras ceremoniales reinterpretadas como puntos de encuentro colectivo, marcando el espacio como un hito de celebración.

BLOOM, del artista Roberto Romo, funciona como un oasis de sombra y contemplación. En medio del bullicio musical, ofrece un momento de pausa y conexión íntima con el paisaje.

Estas obras no solo se contemplan: se habitan, se sienten y se comparten, creando un entramado sensorial que refuerza la esencia de Akamba como espacio de encuentro, creatividad y transformación.

GASTRONOMÍA QUE LE HACE JUSTICIA

La propuesta culinaria de Akamba también merece mención aparte puesto que la cocina de Jalisco guarda una estatura relevante a nivel nacional. Con una curaduría que apuesta por ingredientes locales, técnicas contemporáneas y sabores innovadores, la experiencia gastronómica busca estimular el gusto con platillos diseñados para complementar el viaje sensorial del festival. “Lugares de mucha tradición como Carnes Garibaldi y otras propuestas emergentes de lo mejor del sazón de Guadalajara a los asistentes de Akamba, porque una fiesta no es fiesta si no se come bien”, comentó entusiasmado el fundador del evento.

Ya sea que te detengas a degustar un taco de autor con mezcal infusionado o una reinterpretación moderna de la cocina tradicional jalisciense, la oferta culinaria de Akamba 2025 es parte integral del ritual festivo.

¿CUÁNDO ES AKAMBA 2025 Y CÓMO LLEGAR?

Akamba ocurre en el pueblo mágico de Tequila el 3 de mayo de 2025. La organización recomienda que tomes un autobús que sale desde La Gran Plaza y te deja en la puerta del festival, hay salidas de vuelta a Guadalajara cada 30 minutos a partir de la media noche.

Adicional a esto tienes la alternativa del Akamba Express que te llevará hasta la parada de José Cuervo en el corazón de Tequila y podrás llegar de forma simple al evento.

En caso de que decidas ir en tu propio vehículo tendrás que conducir cerca de 60 kilómetros, aunque ahí mismo se cuenta con un amplio estacionamiento.

¿DÓNDE COMPRAR BOLETOS PARA AKAMBA 2025?

Los boletos se pueden adquirir por medio de www.passline.mx y www.akamba.mx. La venta sigue abierta en puntos de venta físicos en locales comerciales aliados en la Zona Metropolitana de Guadalajara que puestes revisar en la página web.

El mítico Tequila, Jalisco, será de nuevo el epicentro de una comunidad que baila, contempla y se transforma entre agaves, volcanes y estrellas. N

