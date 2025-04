El Festival de Coachella tiene un espíritu propio y representa una oportunidad para que muchas bandas y cantantes se posicionen frente a hechos políticos y sociales, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo entero. Guerras, invasiones y movimientos sociales son algunos de los temas sobre los que las celebridades toman postura y lanzan consignas.

El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en 2025 no ha pasado desapercibido para la industria del entretenimiento, y ha sido precisamente en este festival musical del sur de California donde las voces de los famosos han resonado con fuerza.

EL ENEMIGO COMÚN: TRUMP Y SUS POLÍTICAS

Donald Trump desde la campaña lanzó posicionamientos regresivos contra las tecnologías verdes, el uso de cabrón, explotación de hidrocarburos, así como las posturas contra los derechos de las mujeres, población de la diversidad sexual y puntualmente contra las personas trans y los inmigrantes hacia Estados Unidos.

Para sorpresa de nadie Green Day criticó de frente a la ideología de Donald Trump al interpretar su tema “American Idiot”.

Este tema mismo que le da nombre al séptimo álbum de la banda. Green Day la compuso para hablar sobre la frustración que sentían sus integrantes ante un gobierno corrupto y antidemocrático, en esos tiempos el residente de la Casa Blanca era George W. Bush.

American Idiot sostiene una fuerte crítica a los medios de comunicación y la propaganda política, puesto que ambos “lavaban el cerebro” a las personas, para ocultarles la realidad de su gobierno.

“Don′t wanna be an American idiot, one nation controlled by the media. Information age of hysteria, It’s calling out to idiot America” (No quiero ser un idiota americano, una nación controlada por los medios. Era de la información y la histeria está llamando a los idiotas de América”.

Green Day at Coachella: ‘I’m not part of the MAGA agenda’ Way to spice up American Idiot lyrics Think ramming politics into songs is the way to go? pic.twitter.com/YwS57fqs9g — RT (@RT_com) April 13, 2025

En su turno en el escenario Coachella, Green Day modificó la letra de esta canción y mencionó la frase “I’m not part of the MAGA agenda” (No soy parte de la agenda de Make America Great Again), lanzando el dardo contra el slogan que utilizó Trump durante su campaña presidencial.

Los punks de Melbourne Amyl and the Sniffers dejaron a la postura política de Green Day como una broma infantil. Los australianos fueron duros en su presentación en el cierre del festival.

Aunque su actuación cumplió con la fuerza y el estilo feroz de Amy Taylor que los caracteriza en el escenario. El momento más memorable llegó con un discurso breve pero conmovedor de la vocalista no tuvo cortapisas para hablar sobre la situación social y política actual.

a perfect example …. the Australian pub rock band Amyl and the Sniffers <33 #Coachella https://t.co/DYiJpTNEtE pic.twitter.com/xZh0b4FjHV — kai (@gentleshoota) April 15, 2025

“Es un momento muy difícil en todo Estados Unidos y solo quiero enviar mi amor y apoyo a todas las personas trans, todas las personas gays, todas las personas negras, todos los inmigrantes —ilegales y legales— y a todos los demás, incluidas las mujeres y los putos hombres, porque a todos nos está llevando la chingada.”

“También quiero extender mi amor a la gente de Palestina y a la gente de Ucrania, porque se están muriendo jodidamente, en cualquier forma es una mierda, y joderse por culpa de otros es aún peor”.

La banda ofreció otro espectáculo vibrante, dando al público estadounidense una razón más para enamorarse del ahora cuarteto radicado en Los Ángeles.

La consciencia del rock no tiene límites y estas bandas lo dejaron en claro. N

