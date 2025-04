La noche del 11 de abril del 2025 marcó el regreso de Lady Gaga a los grandes escenarios y al Festival Coachella, mismo en el que estuvo en 2017. Este regreso de la interprete multi platino, ganadora del Oscar, Grammy y Emmy se reunió con sus “little monsters” -como se hacen llamar sus fieles seguidores- para entregarles el espectáculo de ‘Mayhem’.

PASIÓN POR GAGA

El recinto del Empire Polo Club estaba copado por fans de la neoyorkina en toda dirección. Atuendos que hicieron referencia al estilo de la interprete de “Abracadabra” se vieron durante toda la jornada, en la que la expectativa por su presentación en el escenario Coachella era la joya de la corona de un extenuante viernes con temperaturas que se instalaron en los 37° centígrados en Indio, California. Los performances de la rapera Missy Elliot y Benson Boones arrancaron alaridos de la audiencia. Sin embargo, Gaga era la razón de los miles de asistentes.

MAYHEM IN THE DESERT

La cita se cumplió marcando las 23:09, un escenario que emulaba un teatro barroco en el que se viviría la opera pop de ‘Mayhem’, su más reciente producción. El espectáculo dividido en cinco actos que narra la historia en la que ella misma se enfrenta con un personaje oscuro que personifica el caos y que lleva el nombre de su álbum más reciente.

Con un inicio fuerte en el que las coreografías impecables acompañan a poderosos éxitos de toda su carrera hacen que la audiencia no pare de vibrar en cada nota de sus temas.

Los cambios de vestuario, iluminación y una escenografía que se integra a los recursos tecnológicos de una cámara que sigue cada movimiento de este enfrentamiento que se ve en escena.

¿CUÁL ES EL SETLIST DE LADY GAGA CON ‘MAYHEM’ EN VIVO?

El regreso de Lady Gaga no es para nada menor en el mundo del pop. Después de los dos recitales que ofrecerá en el escenario Coachella se dispondrá a realizar una exhaustiva gira, en la que su fase internacional iniciará en Ciudad de México este 26 de abril en el Estadio GNP Seguros. Por lo que la expectativa de lo que se escuchará y su performance es de lo más esperado. Se esperan cambios en su repertorio o montaje, puesto que para sus presentaciones tanto en Río de Janeiro y Ciudad de México serán en escenarios diferentes.

!Viva la MAYHEM! for 2 nights! April 26 and 27 in Mexico City. pic.twitter.com/7RWHWKEtAJ — Lady Gaga (@ladygaga) March 7, 2025

Set list de ‘MAYHEM IN THE DESERT’

Acto 1:

1- Bloody Mary

2- Abracadabra

3- Judas

4- Scheibe

5- Garden of Eden

6- Poker face

Acto 2:

7- Perfect Celebrity

8- Disease

9- Paparazzi

10- Alejandro

11- The Beast

Acto 3:

12- Killah

13- Zombieboy

14- Die With A Smile

15- How Bad Do U Want Me

Acto 4:

16- Shadow Of A Man

17- Kill For Love

18- Born This Way

19- Shallow

20- Vanish Into You

Final:

21- Bad Romance

Este regreso en el pop a los escenarios de Lady Gaga se antojaba necesario. Luego de tres años fuera de los escenarios internacionales en directo. Para su anterior gira ofreció apenas 20 fechas, lo que dejó a los fans deseando más. La interprete de ‘Poker face’ repetirá en el desierto californiano el próximo 18 de abril. ‘Mayhem’ sin duda seguirá como una de las giras más codiciadas este 2025. N

