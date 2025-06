El secretario de salud del estado de Aguascalientes, Rubén Galaviz Tristán, considera que la reforma aprobada en el Congreso del Estado, en la que se plantea castigar al personal médico que se niegue a prestar sus servicios es innecesaria, pues asegura que ningún médico se negaría a brindar la atención.

La reforma, promovida por la legisladora del Partido Acción Nacional (PAN), Alma Hilda Medina, contempla sanciones de 6 meses a 2 años de prisión, multas de 20 a 50 días de salario, el pago por daños y perjuicios y hasta la suspensión del cargo de 3 meses a un año a quienes nieguen o retrasen la atención de emergencias a pacientes cuya vida está en riesgo.

“Difícilmente va a haber un médico que diga que no, nunca he conocido algún médico que quiera no tratar a un paciente o maltratarlo de manera deliberada. Yo creo que era innecesaria. A lo mejor se enmarca en situaciones de jurisprudencia, pero dentro del contexto ético, el médico siempre responde de una manera positiva y ética” opinó.

No obstante, respecto a lo que los sindicatos plantean como una de sus principales inconformidades, el funcionario aclaró que las sanciones aplicarán para una negación personal, no en los casos en los que, por falta de insumos o equipamiento, no se pueda prestar el servicio.

“Esta ley aplica ante la negativa personal, no una negativa institucional; el hecho de que no tengas insumos o algunas cosas, no representa que se nieguen, ahí es la voluntad propia y la situación en la que un médico faltara a su prestación ética, no a una situación de falta de servicio” precisó.

Desde la aprobación de esta ley, sindicatos, colegios de especialistas y trabajadores de la salud han expresado su rechazo, pues además de señalar que no se consultó al gremio para su elaboración, advierten sobre una posible criminalización del personal de la salud sin considerar las condiciones reales del sistema.