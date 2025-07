Como si de una vitrina de boutique se tratara, el clóset de Mariel, hija del gobernador de Nuevo León, Samuel García, y de la influencer y primera dama estatal Mariana Rodríguez, ha generado una ola de indignación en redes sociales y comparaciones con figuras históricas como Imelda Marcos, la esposa del dictador filipino Ferdinand Marcos, célebre por su colección de más de mil pares de zapatos.

En un video publicado por la propia pareja se exhibe un cuarto infantil con al menos 120 pares de zapatos y cientos de prendas, cuidadosamente organizados, mientras Samuel García bromea:

“Oye, tienes más zapatos que mamá, y a mí no me compran ni unos tenis, ¿por qué?”

El contenido fue compartido como parte de los preparativos para transformar la habitación de Mariel, de 2 años, en el nuevo cuarto de Isabel, la segunda hija del matrimonio, aún por nacer. La organización del espacio fue realizada por la empresa especializada “El Orden de las Cosas”, con sede en San Pedro Garza García.

Los videos, que fueron difundidos por Mariana en su cuenta de Instagram y replicados por el canal de YouTube “SamueLovers”, muestran a la influencer ordenando ropa infantil mientras Mariel responde con ternura a las preguntas de sus padres.

Sin embargo, lo que pretendía ser un momento familiar se transformó en una tormenta digital. Usuarios en redes sociales tacharon la muestra de excesiva, particularmente en un estado donde miles de personas carecen de servicios básicos, seguridad o acceso digno a la salud.

En respuesta a la polémica, Mariana Rodríguez publicó un nuevo video donde intenta calmar las críticas, asegurando que la ropa y calzado de su hija no fueron comprados, sino que se trata de regalos de diversas marcas como parte de su trabajo como influencer.

“Todo ha sido (de) gente que nos regala y a mí me gusta conservar. No queremos que se dé a entender algo que no es”, explicó la también directora de la oficina AMAR a Nuevo León.