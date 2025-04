El segundo día del Festival Coachella no ha estado exento de momentos intensos. Uno de ellos se dio justo cuando la cantante Clairo estaba a punto de iniciar su número en el escenario Outdoor Theatre, pero minutos antes apareció Bernie Sanders, senador por el estado de Vermont.

En su aparición el demócrata fue duro contra el gobierno de Donald Trump aún sin mencionar su nombre.

Tras ser presentado por un elemento de la banda de músicos de Clairo dijo: “No voy a hablar mucho, pero esto es lo que quiero decir: Este país enfrenta desafíos muy difíciles. Y el futuro de lo que suceda en Estados Unidos depende de tu generación. Puedes darte la vuelta e ignorar lo que está pasando, pero si lo haces, lo haces bajo tu propio riesgo”, inició el político de Vermont.

El que fuera aspirante presidencial arengó a la audiencia que se reunía frente al escenario. “Necesitamos que te levantes y luches por la justicia. Por la justicia económica, la justicia social y la justicia racial”, apuntó ante una audiencia que no rebasa los 40 años de edad.

Para Sanders el haber sido invitado a esta plataforma que convoca a miles de jóvenes estadounidenses fue la ocasión ideal para llamar a la reflexión y a la consciencia de una generación que cargará con el futuro de la nación. “Ahora tenemos un presidente de los Estados Unidos…”, cuando alguien en la audiencia grita “estúpido”, “Estoy de acuerdo…”, responde Sanders. “Él piensa que el cambio climático es un engaño. Está peligrosamente equivocado”, apuntó.

El Sanders tiene una visión opuesta a la que ha impuesto Trump en este segundo mandato que ha sido mucho más frontal contra los derechos de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos, además del retroceso en el uso de las tecnologías verdes y el regreso al consumo de carbón y otros hidrocarburos altamente contaminantes en pos de la economía de algunas regiones de Estados Unidos.

“Tú y yo vamos a tener que enfrentarnos a la industria de los combustibles fósiles y decirles que dejen de destruir este planeta. En todo el país —no solo en California o en Vermont, de donde yo soy, sino en Florida, de donde es Maxwell, y en muchos otros estados— hay políticos que intentan quitarle a las mujeres el derecho a controlar sus propios cuerpos”, puntualizó.

“Necesitamos que te levantes y luches por los derechos de las mujeres”, exclamó arrancando aplausos de los presentes.

Parte de las controversias que acompañan a la segunda gestión de Donald Trump al frente de la Casa Blanca no es solo sus posicionamientos, también es que el multimillonario se ha rodeado de otros poderosos hombres que controlan parte importante de la riqueza del país, entre los que se nombran Jeff Bezos, Elon Musk, Mark Zuckerberg, entre otros. Estas relaciones no han dejado muy satisfechos a parte de la población y creando percepciones sesgadas de la realidad de la nación que gobierna.

“Tenemos hoy una economía que funciona muy bien para la clase multimillonaria, pero no para las familias trabajadoras. Necesitamos que nos ayudes a crear una economía que funcione para todos, no solo para el 1%”, criticó Sanders.

Para concluir se fue contra las condiciones del estado del sistema de salud. “Tenemos un sistema de salud que está roto. Somos el único país desarrollado que no garantiza la atención médica para todas las personas. Necesitamos que enfrentes a las compañías de seguros y farmacéuticas, y entiendas que la atención médica es un derecho humano”, criticó.

“Ahora estoy aquí para presentar a Clairo, no solo porque es una gran banda, no solo porque Clairo, a los 13 años, publicaba videos en internet como cantautora. Estoy aquí porque Clairo ha usado su fama para luchar por los derechos de las mujeres. Para intentar poner fin a la terrible y brutal guerra en Gaza, donde miles de mujeres y niños están siendo asesinados”, el político concluyó para dar paso a la cantante nativa de Atlanta.

La participación de Sanders fue celebrada en los cuatro minutos que tuvo oportunidad de usar los escenarios de uno de los festivales más grandes de Estados Unidos. Esta aparición obedece a un movimiento en el que se ha llamado a la sociedad a manifestarse contra las medidas de Donald Trump.

Thank you Los Angeles for our biggest rally ever.

36,000 people came out today to say NO to Trumpism, NO to oligarchy, NO to authoritarianism, and NO to a rigged economy. pic.twitter.com/fxIRmVRgbJ

— Bernie Sanders (@BernieSanders) April 12, 2025