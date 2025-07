El actor Michael Madsen, conocido por sus interpretaciones en Perros de reserva (1992) y Kill Bill: volumen I y II (2003 y 2004), filmes de Quentin Tarantino, falleció este jueves 3 de julio a los 67 años de un ataque al corazón, anunciaron sus agentes.

El actor fue encontrado muerto en la mañana del jueves en su casa de Malibú, en California, Estados Unidos.

A largo de una carrera de más de 40 años, Madsen participó en más de 300 producciones. Sus papeles más memorables fueron como Mr. Blonde, el criminal psicópata que disfrutaba torturar a un policía en Perros de reserva, y Budd, el hermano menor del villano en Kill Bill.

De igual manera, apareció en Thelma y Louise (1991), La ciudad del pecado (2005) y Había una vez en Hollywood (2009), entre otras.

Aunque en su rostro siempre figuraba una mirada dura, siempre aseguró que fuera de cámaras no era de ese tipo de personalidad necia ni irritable.

“No soy así. Ese tipo duro de las películas no es mi persona. Doy miedo y no sé por qué. Soy sobre todo un pensador, un observador de la sociedad. Cuando trabajo como actor tengo una vida solitaria. Me paso el tiempo en hoteles, trenes, aviones; soy como una especie de vagabundo. He viajado por el mundo y he visto cosas que no han visto muchas personas, lo que me hace sentir afortunado”, dijo en su momento en una entrevista con El País.