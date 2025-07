La Superintendencia Nacional de Salud (SuSalud) de Perú impuso una multa de 668,000 soles (equivalente a 188 mil dólares) a la Clínica Delgado-Auna, en Lima, por la filtración de información médica confidencial de la cantante colombiana Shakira, quien fue hospitalizada en febrero pasado tras sufrir una fuerte dolencia abdominal durante su gira Las mujeres ya no lloran.

La sanción, equivalente a 125 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) o más de 668,000 soles, se debe a una infracción calificada como grave, de acuerdo con el Reglamento de Infracciones y Sanciones de SuSalud, al haberse vulnerado los principios de intimidad, dignidad y confidencialidad en la atención médica.

¿QUÉ LE PASÓ A SHAKIRA EN LIMA?

La artista ingresó a la clínica privada horas después de aterrizar en la capital peruana, donde tenía programadas dos fechas consecutivas en el Estadio Nacional de Lima. Sin embargo, debido a la afección médica, canceló una de sus presentaciones, lo que generó preocupación entre sus seguidores.

Lo más polémico surgió el mismo día de su ingreso, cuando detalles del parte médico comenzaron a circular en redes sociales, violando la confidencialidad de su estado de salud. La situación motivó una respuesta oficial por parte de SuSalud, condenando la filtración y recordando que el personal sanitario está obligado a resguardar la privacidad de los pacientes.

DECLARACIÓN OFICIAL Y MEDIDAS CORRECTIVAS

A través de un comunicado, la entidad reguladora señaló que los profesionales de salud y contratistas están obligados a cumplir estrictamente con los estándares de protección de datos y políticas de confidencialidad establecidas por la clínica y las autoridades.

“El locador [personal médico] deberá cumplir con los estándares de protección de datos, políticas de confidencialidad y otros lineamientos de la clínica (…) Contamos con su compromiso para continuar brindando un servicio médico continuo, coherente, fluido y juntos cuidar la vida para vivirla mejor siempre”, expresó SuSalud.

UN CASO QUE PONE EN DEBATE LA PRIVACIDAD DE LOS FAMOSOS

La multa a la Clínica Delgado-Auna no solo representa un precedente para el sistema de salud privado en Perú, sino que también reaviva el debate sobre el derecho a la privacidad médica de las figuras públicas. La difusión no autorizada de información sensible puede acarrear consecuencias legales y reputacionales para las instituciones médicas que no refuercen sus protocolos internos.

Shakira, por su parte, no ha emitido declaraciones públicas sobre el tema, aunque sus representantes confirmaron en su momento que su hospitalización fue por motivos médicos que requerían reposo inmediato.

El incidente, además de afectar el desarrollo de su gira por Sudamérica, expone la urgencia de reforzar la protección de datos personales en el ámbito sanitario, especialmente cuando se trata de pacientes de alto perfil.

La sanción marca un precedente sobre cómo los sistemas de salud deben manejar información confidencial, especialmente en tiempos donde las redes sociales pueden convertir una fuga de datos en un escándalo internacional en cuestión de minutos. N

NW Noticias te recomienda también estas notas: