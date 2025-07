Oasis, la emblemática banda británica liderada por los hermanos Liam y Noel Gallagher, marcó a toda una generación con himnos como Wonderwall, Don’t Look Back in Anger y Champagne Supernova. Pero así como alcanzaron la cima del britpop, también protagonizaron una de las rupturas más turbulentas en la historia reciente del rock. Hoy, más de una década después de su separación, los rumores sobre una posible reunión no solo persisten: se han intensificado.

UN REGRESO QUE PARALIZÓ AL REINO UNIDO

Fueron 74,000 personas las primeras en presenciar en directo sus himnos generacionales, la emblemática banda de britpop Oasis comenzó este viernes en la ciudad galesa de Cardiff su esperada gira de regreso más de 15 años después de su agria separación.

La banda de Mánchester, que sacudió el panorama musical a mediados de los 1990 con éxitos como “Wonderwall” o “Champagne supernova”. La gira Oasis Live ’25 cuenta con 41 conciertos en ciudades como Londres, Mánchester, Los Ángeles Tokio, Sídney, Ciudad de México, Sao Paulo, Santiago o Buenos Aires.

En la primera de sus dos noches en el Principality Stadium de la capital galesa, los antes enfrentados hermanos Liam y Noel Gallagher encadenaron una ristra de sus grandes temas que dejaron encandilados a los 74,000 espectadores.

Oasis anunció su regreso el pasado mes de agosto de 2024, a pocos días antes del trigésimo aniversario del primer álbum de la banda, “Definitely Maybe”.

El anuncio sorpresa de su regreso desató una verdadera locura entre los fans, tanto antiguos como nuevos, por conseguir entradas. Alrededor de 900,000 se vendieron en pocas horas para los conciertos en Reino Unido e Irlanda.

¿POR QUÉ SE SEPARÓ OASIS?

La historia oficial de la separación comenzó en agosto de 2009, cuando Noel anunció su salida definitiva de la banda tras una pelea con Liam minutos antes de un concierto en París. “Simplemente no podía seguir trabajando con él un día más”, declaró entonces. Aquel quiebre no fue sólo musical: marcó también una ruptura personal entre los hermanos, con ataques constantes en medios, redes sociales y entrevistas.

Desde entonces, cada uno siguió su camino: Noel con su proyecto High Flying Birds y Liam con Beady Eye primero, y luego como solista. Ambos lograron mantenerse activos en la escena musical, pero el fantasma de Oasis nunca dejó de acechar. En especial porque, a pesar de la tensión, las canciones del grupo siguen sumando millones de reproducciones y llenando estadios cada vez que alguno de los Gallagher las interpreta en vivo.

En los últimos años, el tono de las declaraciones ha variado. Aunque todavía se lanzan indirectas, también ha habido gestos que ilusionan a los fans.

“Estoy listo para reunir a Oasis. La pelota está en el campo de Noel”, publicó Liam en 2023 X (antes Twitter).

Incluso el mismo Noel, durante una entrevista con BBC Radio 2, dejó la puerta entreabierta.

“Nunca digas nunca. Dependerá del contexto y del momento”, declaró el mayor de los Gallagher, Noel.

Las especulaciones explotaron.

Además, medios británicos como NME y The Sun han reportado que empresarios de la industria han ofrecido cifras millonarias para que la banda se reencuentre. Se habla de hasta 100 millones de libras esterlinas en ganancias por una gira mundial.

LA EMOCIÓN DE UNA GENERACIÓN

Para muchos, Oasis no es solo una banda: es el sonido de una época, una actitud, una nostalgia colectiva. Su regreso no solo sería un fenómeno musical, sino cultural.

“Maybe you’re gonna be the one that saves me”

Como dice una de sus letras más icónicas: “Maybe you’re gonna be the one that saves me”. Tal vez, este sea finalmente el momento de dejar atrás el pasado y mirar hacia el futuro. Los Gallagher lo saben: el mundo está esperando. N

