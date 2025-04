La actuación de Lady Gaga en Coachella 2025 no solo dejó al público sin aliento, sino que también provocó una ola de reacciones en redes sociales gracias a un momento protagonizado por su prometido, el empresario Michael Polansky.

La cantante de “Bad Romance”, cuyo nombre real es Stefani Germanotta, fue la artista principal del primer día del festival y ofreció un espectacular show de dos horas. Durante la interpretación de su éxito “Poker Face”, se pudo ver a Polansky entre el público observándola con evidente emoción.

gaga’s fiancé kept turning around to make sure everyone was gagging pic.twitter.com/tjUDCduXmW

— ؘؘ (@fametrilogy) April 13, 2025