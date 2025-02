Karla Sofía Gascón, quien hasta hace unas semanas gozó de gran apoyó y atención mediática por ser la primera aspirante transgénero nombrada candidata a la estatuilla del Oscar a Mejor Actriz, hoy se encuentra en una de las peores tormentas mediáticas, todo esto a partir de sus declaraciones desafortunadas en redes sociales y televisión.

CANCELAN LIBRO ESCRITO POR KARLA SOFÍA GASCÓN

La editorial española Dos Bigotes ha cancelado la publicación de una novela de la actriz Karla Sofía Gascón tras la aparición de tuits polémicos con comentarios críticos hacia la comunidad musulmana y otros temas sensibles. Estos mensajes, publicados antes de que Gascón alcanzara la fama con Emilia Pérez, han generado un fuerte rechazo.

“El jueves 30 de enero, salieron a la luz una serie de tuits que nos llevaron a tomar la decisión de suspender la publicación del libro”, declaró la editorial en un comunicado oficial. Dos Bigotes reafirmó su compromiso con la igualdad, la inclusión y la diversidad, asegurando que su decisión responde a estos valores.

El libro, una novela biográfica originalmente publicada en México en 2018, iba a ser lanzado en una versión “corregida y revisada”. Sin embargo, la editorial ha descartado cualquier futura publicación.

El jueves 30 de enero, salieron a la luz una serie de tuits que nos llevaron a tomar la decisión de suspender la publicación del libro

JACQUES AUDIARD ROMPE CON SU PROTAGONISTA

Gascón, actriz trans española y nominada al Oscar por su papel en Emilia Pérez, ha visto afectada su carrera por la controversia. La reacción en redes sociales y medios internacionales ha sido inmediata, con Netflix decidiendo apartarla de la campaña de promoción de la película en Estados Unidos. La plataforma de streaming ha declinado hacer comentarios al respecto.

No he hablado con ella y no quiero hacerlo

El director de Emilia Pérez, Jacques Audiard, también se distanció de la actriz, calificando sus mensajes como “inexcusables” y “llenos de odio”. En una entrevista con Deadline, Audiard declaró: “No he hablado con ella y no quiero hacerlo”. El director expresó su frustración por el impacto negativo que la controversia ha tenido en la recepción de la película, que cuenta con 13 nominaciones al Oscar.

Audiard no expuso ninguna forma de empatía con las reiteradas disculpas y declaraciones de Gascón. “Realmente se está haciendo la víctima”, afirmó. “Habla de sí misma como víctima, lo cual es sorprendente. Es como si pensara que las palabras no hacen daño”, agregó. “No me voy a poner en contacto con ella porque ahora mismo necesita espacio para reflexionar y asumir la responsabilidad de sus actos”.

El director, quien estuvo en la mira de la crítica internacional por los comentarios hechos acerca de la lengua hispana, a la cual describió como: “un idioma de países modestos, de países en desarrollo, de pobres e inmigrantes”, diciendo que su intención era hacer una película internacional. “No hay muchos idiomas entre los que elegir”, declaró. “Está el inglés y está el español, y el español es una lengua tan rica que traspasa fronteras”. También lamenta y explica la decisión de rodar Emilia Pérez en Francia y no en México, donde transcurre la película. “Las ayudas públicas al cine en México no eran tan buenas como las que teníamos en Francia a través de instituciones extraordinarias como el CNC y las ayudas regionales al cine”, explica.

LAS DECLARACIONES NO AYUDAN A KARLA SOFÍA

La polémica comenzó cuando la periodista Sarah Hagi rescató una serie de publicaciones racistas e islamófobas en la cuenta de X (antes Twitter) de Gascón. A medida que el hilo se viralizó, usuarios descubrieron otros mensajes ofensivos sobre temas como George Floyd, los Oscar y su coprotagonista Selena Gómez. Gascón cerró su cuenta de X y emitió varias disculpas, alegando que algunos de los mensajes eran falsos.

“Como miembro de una comunidad marginada, conozco muy bien este sufrimiento y lamento profundamente haber causado dolor”, expresó Gascón en un comunicado. Pese a sus disculpas, la reacción pública ha sido feroz, con críticas continuas a su postura.

En una aparición en CNN, organizada sin la intervención de Netflix, la actriz declaró: “He sido juzgada, condenada, sacrificada, crucificada y apedreada sin un juicio y sin la opción de defenderme“.

EMILIA PÉREZ: ¿SERÁN 13 NOMINACIONES DESPERDICIADAS?

Mientras Emilia Pérez se perfila como una de las favoritas en los Oscar, la controversia en torno a Gascón amenaza con eclipsar su éxito. La industria cinematográfica y el público seguirán atentos a las repercusiones del escándalo en los próximos días. N

Newsweek en Español te recomienda también estas notas: