El público mexicano es fiel consumidor del cine y es uno de los mercados más importantes para las empresas distribuidoras, por lo que la llegada de Emilia Pérez a la pantalla grande en un estreno nacional fue un tema de discusión muy fuerte, en la que incluso se le llamó al boicot a esta producción cinematográfica francesa.

¿Cómo le fue a Emilia Pérez en su semana de estreno?

La taquilla mexicana dejó ver su desdén por el estreno más controvertido de los últimos meses, por lo que conocer las cifras oficiales que reveló la CANACINE (Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica) la dejó a punto de quedar fuera del top 10 de las salas nacionales. Es de suma importancia la primera semana, puesto que esto determina la supervivencia de la cinta en exhibición.

Así quedó la taquilla del 23 al 26 de enero de 2024

1. Interestelar (RE)

Recaudación esta semana: 24.3 MDP

Asistentes esta semana: 296.4 mil

2. Mesa de Regalos

Recaudado esta semana: 23.2 MDP

Asistentes esta semana: 319.8 mil

3. Mufasa: El Rey León

Recaudado esta semana: 20.2 MDP

Asistentes esta semana: 300.9 mil

4. Hombre Lobo

Recaudado esta semana 17.8 MDP

Asistentes esta semana 242mil

5. Sonic 3: La Película

Recaudado esta semana 13.1 MDP

Asistentes esta semana 432.4 mil

6. Flow

Recaudado esta semana 12.3 MDP

Asistentes esta semana 185.5 mil

7. Cónclave

Recaudado esta semana 9.6 MDP

Asistentes esta semana 104.5 mil

8. Emilia Pérez

Recaudado esta semana 9.4 MDP

Asistentes esta semana 110.1 mil

9. Nosferatu

Recaudado esta semana 8.8 MDP

Asistentes esta semana 114.3 mil

10. Paddington: Aventura en la Selva

Recaudado esta semana 7.1 MDP

Asistentes esta semana 21.5 mil

Lo más visto en 2024 en los cines de México

El público mexicano es el cuarto que más asiste al cine en el mundo, solamente detrás de monstruos demográficos como China, India y la potente industria de Estados Unidos, 217 millones de entradas al cine se comercializan todos los años en México. Posiblemente viendo cifras tan cerradas es difícil entender el impacto de una semana, pero la misma cámara dio a conocer las cifras de lo más visto en 2024 y definitivamente la cuesta arriba que tiene la producción protagonizada por Karla Sofía Gascón, Selena Gómez, Zoe Saldaña y Adriana Díaz se antoja muy complicada.

El cinéfilo mexicano tiene un gusto puntualmente familiar y las cifras lo dejan muy claro:

1. Intensamente 2

Ingresos totales: 1,871,891,209 de pesos

Asistentes totales: 25,671,020

2. Mi Villano Favorito 4

Ingresos totales: 828,157,121 pesos

Asistentes totales: 11,665,406

3. Deadpool & Wolverine: Acabaron Juntos

Ingresos totales: 817,401,967 pesos

Asistentes totales: 10,808,565

4. Kung Fu Panda 4

Ingresos totales: 607,713,270 pesos

Asistentes totales: 8,857,626

5. Moana 2

Ingresos totales: 578,067,583 pesos

Asistentes totales: 8,039,092

6. Godzilla y Kong: El Nuevo Imperio

Ingresos totales: 563,413,195 pesos mexicanos

Asistentes totales: 8,082,519

7. El Robot Salvaje

Ingresos totales: 415,663,168 pesos

Asistentes totales: 6,227,579

8. Venom: El Último Baile

Ingresos totales: 412,417,132 pesos mexicanos

Asistentes totales: 6,070,786

9. Beetlejuice, Beetlejuice

Ingresos totales: 387,239,816 pesos

Asistentes totales: 5,605,185

10. Garfield Fuera de Casa

Ingresos totales: 349,459,324 pesos

Asistentes totales: 5,533,308

Johanne Sacrebleu: La respuesta viral a Emilia Pérez que critica los estereotipos culturales

Un grupo de mexicanos ha iniciado un proyecto llamado “Johanne Sacrebleu”, una película que busca satirizar la cultura francesa y a sus ciudadanos. Según su creadora, Camila Aurora, esta iniciativa surgió como respuesta a la polémica cinta Emilia Pérez, que ha sido criticada en redes sociales por su representación estereotipada y falta de respeto hacia México y su cultura.

Camila Aurora, encargada del proyecto, lanzó una campaña en GoFundMe para recaudar fondos y materializar la película. En sus declaraciones, explicó que la trama de Johanne Sacrebleu sigue la historia de una mujer trans, anteriormente conocida como Jonathan Sacrebleu, originaria de un ficticio pueblo francés llamado Villa Croissant. La protagonista pertenece a una familia dedicada a la producción de baguettes, que mantiene una rivalidad con la familia Ratatouille.

“La familia Sacrebleu tiene una rivalidad con la familia Ratatouille. No me sé muchas palabras en francés, iba a investigar, pero qué me importa”, comentó Camila en alusión al director Jacques Audiard, quien admitió no haber investigado sobre México para realizar Emilia Pérez.

La producción amateur lleva más de 800,000 vistas en YouTube y se ha convertido en un fenómeno viral a partir de estos creativos emergentes. ¿A cuál de las dos producciones le darás tu apoyo? N

