Este jueves 23 de enero se confirmó lo que muchos pronosticaban: Karla Sofía Gascón fue nominada al Oscar 2025 como Mejor Actriz por su trabajo en Emilia Pérez. La actriz española, que ya había ganado el premio de interpretación en el Festival de Cannes, se convierte en la primera actriz trans nominada al Oscar, marcando un hito histórico en la industria del cine.

La nominación, entre éxito y polémica

En una rueda de prensa desde Uruguay, Gascón expresó la mezcla de emociones que ha vivido desde el anuncio. Aunque celebra el reconocimiento, también denunció los constantes ataques que enfrenta en redes sociales: “La nominación al Oscar la he recibido entre insultos, amenazas de todo tipo y vejaciones”.

Además, Gascón señaló una campaña de desprestigio contra Emilia Pérez, la película más nominada de esta edición con trece candidaturas. A pesar de los ataques, la actriz se mantiene firme. “Esto es el colofón de todo y lo que pase extra ya me da igual. Aunque quiero ganar obviamente. Creo que mi actuación es increíble”, ha defendido la actriz durante la rueda de prensa.

“Me parece que estamos retrocediendo en derechos humanos constantemente y no es normal. No es normal que yo me sienta siempre como en una especie de apartheid y que soy la culpable de los males de este mundo”, añadió en referencia a la forma en que se le ha atacado a ella y al trabajo del equipo.

Gascón, agradeció el mensaje de felicitación de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno Español y otros políticos tanto de España como de Francia.

Un fenómeno de la temporada de premios

La película dirigida por Jacques Audiard ha sido aclamada tanto por su contenido como por las interpretaciones. Gascón destacó la visión del cineasta francés. “Jacques Audiard ha dado una lección magistral de lo que es hacer cine, de reinventarse a sí mismo”, apuntó.

En medio de su intensa agenda de promoción, que incluye visitas a Londres, Berlín y Los Ángeles, Gascón comparte momentos con otras estrellas nominadas como Demi Moore (La Sustancia) y Cynthia Erivo (Wicked). “Con Demi Moore me escribo todos lo días, estamos todo el rato echándonos flores constantemente. Es bonito. Demi me parece una de las señoras más amables y cariñosas que yo me he encontrado en Hollywood”, acerca de Moore comentó Gascón.

Desafíos en redes sociales y mensajes de odio

La española quien se hiciera famosa en México con su trabajo en cine y televisión señaló que el odio está presente en las redes sociales y dirigido hacia ella y no a su trabajo. “Me siento atacada constantemente por todo el mundo. Ayer se lo dije a Fernanda Torres que me escribió. Me da mucha lástima que voy a Jimmy Fallon, que fue increíble, y miro las publicaciones de abajo y todas son ‘¿Fernanda Torres cuándo va?’, ‘Fernanda es mejor que tú’, ‘Eres una mierda’, Eres un hombre’… Ya es un poco cansado”, ha denunciado la actriz.

“Hay un problema y es que nadie quiere hablar de esto. El juego de las redes sociales es mentira. Por mí que sigan, es mi gasolina”, lamentó cómo las redes sociales distorsionan la realidad.

Aceptación en Hollywood y próximos proyectos

Gascón ha notado un cambio en Hollywood en los últimos meses, destacando conexiones con figuras como Ralph Fiennes y su deseo de trabajar con Leonardo DiCaprio. Además, ya tiene nuevos proyectos en camino, incluyendo la adaptación de Las malas de Camila Sosa Villada, actriz y escritora argentina.

Con su mirada puesta en la ceremonia del Oscar el 2 de marzo en el Teatro Dolby, Gascón se consolida como una de las figuras más destacadas de la temporada de premios, demostrando que su talento y perseverancia trascienden cualquier crítica. N

