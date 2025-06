La saturación turística global ha alcanzado un punto crítico en varios de los destinos más icónicos del planeta. La publicación internacional Travel and Tour World (TTW) dio a conocer una lista con seis sitios que, a pesar de su fama y belleza, “ya no valen la pena visitar” debido al grave deterioro ambiental, social y cultural que enfrentan como consecuencia del turismo no regulado.

La intención de TTW no es desalentar el turismo per se, sino alertar sobre los riesgos de la sobreexplotación y promover prácticas sostenibles. Según su análisis, estos lugares han perdido parte importante de su valor como experiencia de viaje.

LOS 6 DESTINOS ‘COLAPSADOS’ POR EL TURISMO MASIVO

1. Venecia, Italia

La ciudad de los canales, ícono del romanticismo europeo, se ha convertido en símbolo del turismo fuera de control. La pérdida de habitantes, la fragilidad de su ecosistema lagunar y el impacto de los cruceros han motivado incluso la implementación de un impuesto para visitantes. Aun así, los esfuerzos no han logrado revertir su deterioro.

2. Bali, Indonesia

Lo que antes fue un paraíso espiritual, hoy es víctima de la deforestación, la urbanización desmedida, escasez hídrica y contaminación plástica. Aunque sigue siendo un destino de ensueño para influencers y turistas de bienestar, la isla enfrenta una crisis ecológica que amenaza su futuro.

3. Kioto, Japón

La antigua capital imperial está siendo invadida por multitudes. Barrios residenciales se ven invadidos por cámaras y selfies, templos colapsan de visitantes, y algunas calles han sido cerradas para proteger la vida de los locales. El turismo ha generado tensiones sociales sin precedentes en esta ciudad milenaria.

4. Reikiavik y el Círculo Dorado, Islandia

Los paisajes vírgenes de Islandia están perdiendo su integridad. El aumento abrupto del turismo en la última década ha erosionado senderos naturales, saturado la infraestructura rural y generado un impacto ambiental en zonas delicadas como géiseres, glaciares y campos volcánicos.

5. Santorini, Grecia

La popular isla griega, conocida por sus cúpulas azules y vistas al mar Egeo, sufre una presión insostenible por los cruceros turísticos. Problemas de basura, falta de vivienda y sobrecarga en servicios públicos han provocado tensiones y pérdida de calidad de vida para sus residentes.

6. Machu Picchu, Perú

A pesar de los límites de acceso establecidos, el sitio arqueológico más famoso de Sudamérica continúa bajo presión. El alto volumen de turistas ha deteriorado las rutas ecológicas y encarecido la experiencia, al tiempo que genera desafíos logísticos y ambientales persistentes.

¿POR QUÉ “YA NO VALEN LA PENA”?

Según Travel and Tour World, estos destinos han perdido parte de su autenticidad y calidad de experiencia por razones como:

Aglomeraciones insoportables

Precios excesivos sin regulación

Daño a los ecosistemas naturales

Desplazamiento de comunidades locales

Rechazo social a visitantes masivos

La frase “ya no valen la pena visitar”, utilizada por la publicación, no implica que estos sitios hayan perdido su belleza, sino que las condiciones actuales desvirtúan su esencia y dificultan una experiencia significativa y sostenible.

MÉXICO ESTÁ FUERA DE LA LISTA, POR POCO…

Aunque destinos como Cancún, Tulum o Ciudad de México son altamente populares, TTW no incluyó ningún sitio mexicano en esta edición del ranking. Esto representa una oportunidad clave para fortalecer modelos de turismo sostenible en el país, antes de que la sobrecarga turística afecte sus joyas naturales y culturales.

La advertencia está hecha: visitar con conciencia y responsabilidad puede ser la diferencia entre preservar o perder los destinos que amamos. N

