En una sociedad donde la discapacidad aún suele ser vista con condescendencia, el Festival Oxímoron emerge como una apuesta radical por la visibilidad, la potencia creativa y la transformación cultural. Fundado hace 13 años en Querétaro, centro-norte de México, por un pequeño grupo de ciudadanos comprometidos, este evento se ha consolidado como un espacio de encuentro para artistas con discapacidad —como escultores y fotógrafos ciegos, escritores con displasia ósea severa y guitarristas sin un brazo — que exploran, cuestionan y reinventan las nociones tradicionales del arte y la inclusión. Y su novena edición no fue la excepción.

Todo comenzó con un taller experimental de fotografía para personas con discapacidad visual, que inicialmente iba a durar solo tres meses. Con el tiempo este se amplió, se sumaron más participantes y surgieron preguntas más profundas: ¿dónde exponen los artistas con discapacidad?, ¿quién los visibiliza? y ¿cómo profesionalizar su trabajo?

En 2012 se constituyeron como una asociación civil para darle más formalidad y verlo como un trabajo de largo plazo, así nació Buró Cultural, que hoy impulsa al Festival Oxímoron. Este nombre representa lo aparentemente contradictorio, como fotógrafo ciego y músico sordo, que en primera instancia suena absurdo, pero que, en el fondo, revela una inteligencia poética que desafía prejuicios y abre “nuevas formas de mirar”.

Uno de los grandes retos, asegura Herrera Oceguera, ha sido romper con la percepción de que el arte hecho por personas con discapacidad es meramente terapéutico. “Muchas veces el público va ‘para apoyar’, como si se tratara de un acto de caridad. Pero estamos hablando de producciones culturales de gran calidad, que tienen algo que decir, que respiran diferente. Esa diferencia es precisamente su potencia”.

Aunado a lo anterior, como la mayoría de los festivales independientes en México, incluso en el mundo, Oxímoron ha tenido que lidiar con el eterno problema de financiamiento. De las 13 ediciones que deberían ser, solo nueve se han concretado.

“Algunas veces logramos tener esa conversación con los funcionarios públicos y otras no. Principalmente nos han apoyado la Secretaría Cultural del Municipio de Querétaro y la del Estado (Secult)”, apunta. Aun así, la pasión de sus organizadores ha sido el motor principal, desde el primer festival, armado con solo 20,000 pesos y mucha voluntad, hasta ediciones más grandes. En 2017, por ejemplo, tuvieron una delegación de 12 invitados de Reino Unido.

Este 2025 el festival regresó tras dos años de ausencia. En palabras del fundador, en su octava edición el encuentro se llevó a cabo en estrecha colaboración con la Secult. Sin embargo, de manera repentina, la dependencia decidió organizar su propio festival, con una propuesta muy similar en sus líneas de trabajo al encuentro Oxímoron y al que nombraron “Festival Artístico Inclusivo”, realizado en enero de 2023 y 2024.

Para este año lograron conseguir el Programa de Apoyo a Festivales Culturales y Artísticos (Profest), lo que permitió ampliar su alcance, profesionalizar al equipo y reforzar la comunicación. “Lo aplicamos cuando sentimos que de verdad había posibilidades de obtenerlo y funcionó”, dice Miguel Ángel Herrera.

La novena edición se realizó del 25 al 29 de junio en diferentes sedes de Querétaro, con 160 invitados, 15 grupos artísticos y ocho actividades académicas. Entre los conceptos que desarrollaron para el festival figuró el “Verano disca”, una fiesta comunitaria en la que invitaron al público a participar activamente en las plazas públicas donde estuvieron, como el Jardín Guerrero (28 y 29 de junio), la Delegación Félix Osores (29 de junio) y la plaza principal de la comunidad de Higuerillas en el municipio de Cadereyta de Montes; esta última se llevará a cabo el próximo 12 de julio.

Durante casi una semana se contó con la participación de grandes artistas. Uno de ellos fue el escultor oaxaqueño José García Antonio, quien quedó ciego debido al glaucoma e impartió talleres en Oxímoron bajo el nombre “Manos que ven”. Otra figura destacada fue Andrés Godoy, un guitarrista chileno de un solo brazo que ofreció distintos conciertos en la jornada. En tanto, Elian Chali, escritor, activista y artista visual argentino, inauguró un mural cerca de la antigua estación del ferrocarril, en La Jabonera, que llevó por nombre “El delicioso problema de cómo vivir juntos”, y con quien NW Noticias platicó.

“Los pedidos de interpretación siempre me parecen tareas para el espectador”, comenta Chali al presentar su mural. Aunque rehúye imponer lecturas únicas, reconoce que su trabajo responde a un programa estético riguroso: la abstracción geométrica, el uso deliberado de colores primarios y la interacción con el contexto arquitectónico.

No es la primera vez que pisa Querétaro. Ya en 2014 había sido invitado por el Festival Board Dripper, donde también hizo una obra en el espacio público, justo a la vuelta de donde ahora se erige su nueva pieza. “Ya conocía la ciudad”, dice con una sonrisa que denota familiaridad. No obstante, sí fue su primera vez en Oxímoron.

Su participación en Oxímoron no se limitó al mural, también impartió un taller y ofreció un conversatorio. “Lo fuimos conversando durante meses para que mi participación fuera provechosa”, explica. Para Elian, el arte tiene el potencial de transformar el paisaje político y emocional de una ciudad, pero no de forma inmediata. “Un trazo, una línea puede cambiar el mundo, pero los procesos del arte tienen otra velocidad. Toda arte es política, pero no podemos poner sobre ella la deuda de cambiarlo todo”.