En medio de las marchas y conmemoraciones de la lucha de la población LGBTTTIQA+ se abre una conversación con Andy Butler, líder de Hercules and Love Affair. El DJ habló en exclusiva con NW Noticias acerca de la música techno y la escena de la diversidad sexual en las noches de fiesta.

Tras ofrecer un espectáculo en medio de la campiña jalisciense en el marco de Akamba en Tequila, Andy Butler y su equipo se sinceraron de lo que vive la música dance, su percepción de la vida LGBT+ y la fiesta.

En el trayecto previo a llegar al recinto agavero el DJ neoyorkino ofreció una sesión en el Tequila Express en el que fue calentando lo que ofrecería durante la noche.

Hercules and Love Affair ha tenido una gran recepción en México presentándose de gira en ciudades como Mérida, Querétaro, Guadalajara, Morelia, Tulum, Puebla, Ciudad de México, en este año será parte de las fiestas posteriores a la 47 Marcha LGBT+ 2025 de la capital mexicana.

El tequila y el mezcal han estado en más de una fiesta de los integrantes del grupo. “¡Dios mío! Esos tragos que se me han pasado. Pero sí recuerdo la primera vez que probé un carajillo. Pensé que era la mejor bebida del mundo. Aunque en realidad lleva mezcal, no tequila. Aun así, las bebidas mexicanas tienen lo suyo… y sus consecuencias”, recuerda entre risas Butler.



La actual vocalista Elin Ey, originaria de Islandia también ha tenido sus episodios con las bebidas mexicanas. “Los islandeses también bebemos mal. ¡Muy mal! Es parte de tomar malas decisiones, pero bueno, también de vivir”, comenta bromeando.

EL DANCE Y EL TECHNO SIEMPRE HA SIDO UN REFUGIO DE LO QUEER

Hercules & Love Affair es un proyecto musical neoyorquino liderado por el DJ y productor Andy Butler, que fusiona house, disco y electrónica con una estética queer vibrante. Desde el éxito de su primer sencillo “Blind”, se ha consolidado como referente en la música dance, colaborando con artistas como Rouge Mary, Kele Okereke y Faris Badwan, y presentándose en escenarios emblemáticos como Glastonbury, Sónar y el legendario club berlinés Berghain.



“Desde el inicio de mi proyecto, quise incluir voces externas. Porque yo también me sentí así: como un outsider. Mis amigos en Nueva York venían de todos lados, de distintos backgrounds, todos queer, literalmente todas las letras: L, G, B, T… y bisexuales también, no eran muy muy heterosexuales que digamos“, añade con sorna Butler.

“La cultura del club, dance y techno ha sido históricamente un refugio, un espacio seguro. Un lugar donde, al menos por una noche, podemos ser nosotros mismos”.

“Tener a las personas queer en mi proyecto siempre ha sido parte esencial de lo que hago”, añadió el creador del concepto.

UN SONIDO MADURO CON UN DISCURSO

Butler ha visto como el mundo va cambiando y la población queer enfrenta escenarios adversos desde las posturas oficiales, con luchas que parecían superadas. Sin embargo en su más reciente producción ha buscado tener una nueva conversación.

“Mi anterior álbum (Omnion) fue un gran giro. No fue un álbum de dance. Sentí que algunas conversaciones debían salir del club. Hay cosas grandes pasando en el mundo. Muchos enfrentamos una crisis existencial y quería usar mi voz para hablar de eso, para compartirlo desde mi propia identidad”, explica Butler.

Este nuevo capítulo con In Amber regresaron al estudio y abrazaron la música dance con fuerza.

“Creo que hay que hablar de las luchas tanto como de las fiestas. Desde la honestidad se puede construir amor. Y regresar ahora a la música, después de un disco tan emocional, ha sido una experiencia poderosa”, añade Elin Ey.

COLABORAR O MORIR… ¿Y LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL?

Las colaboraciones son la receta para el éxito de cualquier artista en casi cualquier genero, y para Hercules and Love Affair no es un tema nuevo, pero Butler ha sido muy crítico de no caer en la primer sugerencia.

“Las colaboraciones tienen que ser orgánicas. No necesariamente amistad, pero sí estar en la misma frecuencia”, respondió Butler ante los momentos en los que crear nueva música con otras figuras de la escena.

“Hay artistas con los que supe a los cinco minutos que nunca funcionaría. No se trata solo de talento, sino de conexión”.

La presencia de la inteligencia artificial es un factor que está determinando el rumbo de la música, y los géneros techno, dance y electrónico son muy susceptibles a ser provocados por este nuevo formato de crear temas que casi están diseñados para ser un éxito.

No quiero escuchar lo que una IA “tiene que decir”.

“Para mí, la música es una expresión profundamente humana. Uso computadoras para producir, pero no me interesa que una computadora haga música por mí“, explica Butler quien en su contenido el sonido digital es parte del ADN de Hercules and Love Affair.

“La música se siente. La emoción es lo primero. Y eso no puede replicarlo una máquina”, complementa Elin Ey.

UN LLAMADO A LA RESISTENCIA QUEER

Andy Butler sensibilizado con las causas de la población LGBT+ tiene un posicionamiento directo contra lo que se vive en Estados Unidos con el régimen de Donald Trump, aunque considera que los retos que se viven en su nación de origen no son nuevos. “No he vivido en Estados Unidos en 14 años, y me fui porque ya sentía un ambiente extraño. Lo que está pasando ahora va más allá de lo LGBTQ+”, señala el DJ quien radica en Bruselas, Bélgica.

Estados Unidos se trata de un sistema que no cuida a sus ciudadanos, salvo a los más ricos.

“Para quienes somos parte de la comunidad queer, sólo puedo decir: celebren quienes son. Bailen, aprendan, presten atención a lo que pasa”, señala el DJ. “Y si pueden, hagan lo mejor para evitar lo que viene”, añade respecto al peso que tiene la población de la diversidad sexual en un país como Estados Unidos.

Aunque las amenazas desde la Casa Blanca hacia las personas trans se ha vuelto más radical y ha preocupado a estos sectores de la comunidad LGBT+.

“Muchos amigos trans están alarmados, con razón. Ya están tomando acción. Y aunque no debería ser su responsabilidad, lo hacen”, comenta la voz cantante del grupo.

“Solo deseo que más personas salieran a las calles, como en Europa. Y que Estados Unidos se tomara en serio el bienestar de todos, no solo de unos pocos“, concluye Butler. N

