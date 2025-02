La carrera de Karla Sofía Gascón por el Oscar a Mejor Actriz se ha visto gravemente afectada en solo una semana. La protagonista de Emilia Pérez, dirigida por Jacques Audiard, enfrentó una ola de críticas tras la publicación de antiguos tuits polémicos en los que calificaba a George Floyd como “drogata estafador”, criticaba las reivindicaciones sociales en los Premios Oscar 2021 y hacía comentarios islamófobos sobre la historia de España.

Ante el escándalo, la actriz eliminó su cuenta de X (antes Twitter) y emitió un comunicado en el que se disculpó con “todos aquellos que se hayan sentido mal”.

“Tengo muchas cosas que aprender en este mundo, las formas son mi defecto principal”, expresó en sus redes sociales. “La vida me ha enseñado algo que nunca quise aprender: me queda claro que por mucho que tu mensaje sea uno, sin utilizar las palabras correctas, se convierte en otro”, agregó.

Leer más: Karla Sofía Gascón podría perder su nominación al Oscar

NETFLIX ROMPE CON KARLA SOFÍA GASCÓN

Según The Hollywood Reporter, Netflix—que posee los derechos de distribución de Emilia Pérez en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido—ha tomado distancia de la actriz y ha decidido apartarla de todos los eventos promocionales previos a los Oscar.

La plataforma de streaming no cubrirá los gastos de viaje ni alojamiento de Gascón para asistir a ceremonias clave como:

📍 Almuerzo de los Premios AFI (jueves 6 de febrero)

📍 Critics Choice Awards (viernes 7 de febrero)

📍 Producers Guild Awards (sábado 8 de febrero)

📍 Santa Barbara International Film Festival (domingo 9 de febrero)

Además, el medio estadounidense señala que “Gascón ya ha sido eliminada de los correos electrónicos masivos y de los anuncios que promocionan la película para los premios”.

La comunicación entre ambas partes se mantiene únicamente a través del agente de Gascón, Jeremy Barber de UTA. Netflix, por su parte, “no tiene mucho interés en brindar las cortesías habituales que ofrece un estudio a una candidata al Oscar”, como transporte y alojamiento para facilitar su participación en eventos de la temporada de premios.

UN GOLPE INESPERADO PARA EMILIA PÉREZ

La película brillaba en la carrera por los Oscar, logrando 13 nominaciones, solo una menos que el récord histórico. Sin embargo, la controversia en torno a Gascón ha puesto en riesgo su éxito en la premiación.

Este fin de semana, en caso de que la actriz gane algún galardón, alguien de su equipo podría recoger el premio en su nombre, según The Hollywood Reporter.

Si hubiera sido racista no hubiera trabajado con ella

Con su exclusión de la campaña de premios, Karla Sofía Gascón ha pasado de ser una de las grandes revelaciones del año a una figura envuelta en polémica.

Karla Sofía Gascón diciendo que si fuera racista no hubiera trabajado con Zoe Saldaña, no cabe duda que KSG es su peor verdugo pic.twitter.com/VLX02PB1wE — dextler (@dextler82) February 3, 2025

Entre sus controversias más recientes la tuvo durante una entrevista con CNN en Español en la que dijo no ser racista, puesto que Zoe Saldaña se deslindó de cualquier insinuación que vulnere a grupos de cualquier comunidad. A lo que Gascón respondió: “Si hubiera sido racista no hubiera trabajado con ella”. Esta última declaración la comprometió con su compañera en Emilia Pérez y nominada al Oscar a Mejor Actriz de Reparto. Las redes no han dejado pasar los tropiezos con declaraciones muy desafortunadas, mismas que ha dejado ver en casi todas sus apariciones desde que se revelaron los mensajes problemáticos que ha compartido en años anteriores difundidos por su cuenta de X (Antes Twitter). Hasta ahora el pronóstico es reservado, pero poco se puede esperar en su aparición en la gala de los Oscar. N

Newsweek en Español te recomienda también estas notas: