El cineasta francés Jacques Audiard visitó México para la promoción de su película Emilia Pérez, en la que aborda temáticas como el narcotráfico y la desaparición de personas en el país. Ante las críticas recibidas por tocar estos temas, el director pidió disculpas en una conferencia de prensa: “Si creen que lo hago con mucha ligereza, les ofrezco una disculpa”.

Sin embargo, su entrevista con el medio francés Konbini, publicada en YouTube el 21 de agosto de 2024, desató una nueva polémica por sus comentarios sobre el idioma español.

“El Español es un Idioma de pobres y migrantes”

Durante la entrevista, Audiard se refirió al español con las siguientes palabras: “El español es una de las lenguas de países emergentes, en desarrollo, de modestos, de pobres y de migrantes”.

Sus declaraciones han generado críticas y debates en redes sociales, ya que el español es la segunda lengua materna más hablada en el mundo con 500 millones, con una rica historia y cultura en países como España y gran parte de las Américas, incluyendo Estados Unidos, Canadá y Brasil.

El reto de dirigir una película en un idioma que no sabe

Audiard también mencionó el desafío que representó para él trabajar en una producción cinematográfica en un idioma distinto al francés: “Apenas hablo otro idioma que el francés, ¡y aun así!, me puso en una relación muy interesante. Como estoy completamente loco por mi idioma, si estoy en francés, me concentraré en todos los detalles. Allí se me abre todo un campo poético”.

No obstante, indicó que no será su última película en un idioma que no comprende y destacó el impacto de la música en su acercamiento al español, ya que Emilia Pérez es un musical. “La música de la gente proviene de sus idiomas. Sumergirse en un idioma es sumergirse en la música, yo había estudiado español en la escuela, y de esta oportunidad de cantar, de escribir en español, yo que canto en francés, en inglés, estaba muy feliz. Me encantan los idiomas. Si alguien me pide una película en chino, no puedo esperar a hacerla”, dijo Audiard en su intervención.

Si alguien me pide una película en chino, no puedo esperar a hacerla

Jacques Audiard y su posición sobre los desaparecidos en México

Durante su estancia en México, el cineasta también se refirió a la crisis de desapariciones en el país y mostró su sorpresa de que este problema no reciba mayor atención en Francia: “El problema de los desaparecidos es algo que me escandaliza y es un drama que se vive actualmente (en México) y me sorprende que en Francia no se hable de esto (…) Si ustedes ven la película no se enterarán de nada nuevo y hasta les parecerá que estoy sobrevolando esta cuestión“.

El cineasta aseguró que abordó el tema con “prudencia y reflexión”, ya que quería evitar ofender a los mexicanos: “Sabía que los mexicanos iban a ver la película y lo deseaba. Abordé este tema con toda la prudencia posible y mucha reflexión (…) Yo escribí muchísimo y tuve muchísimo cuidado, no tenía ganas de ofender a los mexicanos, de herir a nadie. Al contrario, me parece que el canto suaviza las cosas”.

Las declaraciones de Jacques Audiard han generado un intenso debate sobre su visión del idioma español y su manera de abordar problemáticas mexicanas en su cine. Mientras algunos defienden su intención artística, otros critican sus comentarios como insensibles y estereotipados. ¿Qué opinas sobre sus palabras? N