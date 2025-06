Sasha Sokol, cuyo nombre completo es Sasha Marianne Sokol Cuillery, es una de las artistas mexicanas más emblemáticas de las últimas cuatro décadas. Su trayectoria abarca música, televisión y teatro, pero también se ha convertido en una voz relevante dentro de la conversación pública sobre abuso de poder y violencia sexual en la industria del entretenimiento. Ídolo juvenil en los años 80, figura del pop latino en los 90 y referente de integridad en los años recientes, Sasha representa una carrera artística marcada por la evolución, la autenticidad y el coraje.

Nacida el 17 de junio de 1970 en la Ciudad de México, Sasha fue una de las integrantes fundadoras del fenómeno musical Timbiriche, grupo infantil y juvenil creado en 1982 por Televisa. Allí compartió escenario con figuras como Paulina Rubio, Diego Schoening, Alix Bauer, Erik Rubín y Benny Ibarra. Su imagen fresca, su talento vocal y su carisma la posicionaron rápidamente como una de las favoritas del público.

En 1986, con apenas 16 años, Sasha dejó Timbiriche para iniciar su carrera como solista. Su primer álbum homónimo fue un éxito inmediato e incluyó temas como “Rueda mi mente”, consolidándola como una de las principales voces femeninas del pop mexicano.

Durante la siguiente década, su discografía se expandió con títulos como “Trampas de luz” y “11:11”, que la posicionaron como una cantante adulta, sofisticada y en evolución constante.

Luego de un par de reencuentros con Timbiriche consolidó un proyecto musical con Erik Rubín y Benny Ibarra. En la década de los 2010 formó parte del exitoso proyecto “Primera Fila” junto a sus excompañeros reviviendo su legado musical con nuevas audiencias el concepto que revivían éxitos de su carrera en solitario y nuevos temas.

Sasha también incursionó en la actuación. Participó en telenovelas como “Cuna de lobos” y “Alcanzar una estrella”, además de protagonizar musicales como “Vaselina”. En cada uno de estos proyectos demostró una versatilidad poco común entre artistas surgidos del pop juvenil.

Sasha Sokol ha hablado en varias ocasiones con honestidad sobre su pasado con las drogas. En una entrevista de 2013 con el periodista Gustavo Adolfo Infante para el programa “En compañía de…”, la intérprete de “No me extraña nada” compartió detalles íntimos de su experiencia con la cocaína, una adicción que enfrentó durante cinco años.

En la conversación la cantante de ascendencia rusa ofreció un testimonio crudo y revelador sobre su proceso de deterioro y recuperación.

La cantante recordó con precisión el momento en que decidió pedir ayuda: “En agosto del 93 tomé la decisión de irme a un tratamiento médico porque me di cuenta que era algo que no podía manejar yo, que no estaba en mi control”. Su determinación la llevó a internarse en una clínica en Estados Unidos.

“Al día siguiente, un 17 de junio, me fui a Estados Unidos a un tratamiento. Sentí que era un lugar más seguro para mí porque no me conocían y porque no iba a haber referencias de ningún tipo, iba a ser una paciente más y a partir de entonces, no me he vuelto a meter nada”, afirmó.