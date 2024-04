Tijuana, B.C.- El tiroteo al interior de una función de lucha libre en la Unidad Deportiva Benito Juárez o el hallazgo de cadáveres dentro de un vehículo abandonado en la colonia Ejido Francisco Villa durante el pasado fin de semana, son ejemplos que los responsables de estos hechos no tienen respeto por las autoridades en Baja California, opinó el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública en Baja California (CCSPBC), Roberto Quijano Sosa.

“Hay una total falta de respeto a la autoridad. El mensaje de la delincuencia organizada hacia la autoridad es que: no me importa en dónde estés, no me importa lo que hagas, no me importa tu presencia, yo voy a seguir cometiendo mis delitos. Hay una falta de respeto, y una falta de ausencia de la autoridad”, enfatizó el titular del CCSPBC.

Y añadió, “La Guardia Nacional y el Ejército no han tenido la presencia contundente que se necesita para abatir la inseguridad pública. Más que nada se necesita una mano dura por parte de la autoridad local”.

Al respecto del tiroteo en la función de lucha libre, dónde se encontraban familias con menores de edad, dijo que hay una preocupación por parte de la ciudadanía, y cuestionó la manera en que se van a investigar estos casos, cuando en el estado hay hasta un 90 por ciento de impunidad.

La apuesta del Consejo Ciudadano es que se trabaje más en la prevención para evitar este tipo de hechos, ya que las posibilidades de que un delincuente no sea detenido o juzgado son altas.

Sobre el incremento de agentes de diferentes corporaciones policiacas que se ven relacionados con hechos delictivos, afirmó que existe un debilitamiento de las instituciones de seguridad pública, además de las infiltraciones y los pocos resultados en materia de seguridad. N

