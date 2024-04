Este lunes por la tarde el Partido Revolucionario Institucional (PRI) inició el arranque de sus campañas a diputados y a la alcaldía de Tijuana, la cual quedó en manos de Elsa Jiménez.

Si bien ya tuvo una experiencia política en el partido México Posible en el 2003 como candidata a diputada por el Distrito 05 de Tijuana, la hoy abanderada del tricolor indica que proviene de extracción ciudadana y de la lucha social.

“Los compromisos son impulsar las causas de justicia social y las causas con las que yo he venido trabajando por más de treinta años, causas obviamente de las personas vulnerables y que treinta años he trabajado desde la sociedad civil y el servicio público”, subrayó la candidata del PRI a la alcaldía de Tijuana.

Acompañada de los candidatos a las diputaciones de los distintos distritos, Jiménez dejó claro cuales serán los temas a discutir en su campaña.

“La seguridad de la ciudad, el segundo una ciudad de oportunidades, el tercero una ciudad incluyente, una ciudad con visión de futuro, progresista y una ciudad inclusiva, esos son los ejes en los que voy a estar trabajando, haciendo mis propuestas”, afirmó Jiménez.

En su experiencia está el haber diseñado los centros estatales de prevención del delito y participación ciudadana, así como los centros de desarrollo municipal de las mujeres e impulsar la unidades especiales de la policía para la atención de la violencia familiar y de género.

“Siempre he trabajado en los temas de seguridad y justicia, me he desempeñado en cargos en los tres niveles de gobierno y a nivel internacional y he impulsado políticas públicas que han sido exitosas en el país como es el caso de los centros de justicia para las mujeres”, refirió la candidata del PRI. N