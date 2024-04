Tijuana, B.C.- El candidato de la Coalición Sigamos Haciendo Historia a la alcaldía de Tijuana, Ismael Burgueño, inició su campaña política en las instalaciones del Grand Hotel Tijuana -propiedad del ex alcalde priísta Carlos Bustamante-.

En su primera atención a medios presentó su planilla de regidores y habló de algunos temas como seguridad e infraestructura, sin embargo, al pedir su postura sobre la iniciativa que hay en el congreso local para dividir a Tijuana, se mantuvo al margen de dar una opinión en favor o en contra.

Momentos antes de ser cuestionado, indicó que el viene de la Zona Este y la conoce bien, pero cuando se pidió su opinión sobre el tema de la “Nueva Tijuana”, respondió:

“Yo ahorita estoy pensando que vengo a gobernar a todo Tijuana, ya si algo pasa después, se los dejamos a los legisladores”.

Ante la insistencia del reportero que le hizo la pregunta, añadió: “Yo siempre he pensado que todos los proyectos que se lleven a cabo, nada más que sean en beneficio de la gente. Más que decirle si sí o no estoy de acuerdo, yo lo que quiero es la tranquilidad y bienestar de la gente, de las familias, entonces, no puedo hablar por situaciones que no se han aterrizado… Si algo sucede después, ya estaremos viendo esas condiciones, pero, yo siempre voy a apoyar esos proyectos en beneficio de la gente”.

El candidato aseguró haber cerrado filas, y destacó que no se subirá a ningún ring ni caerá en provocaciones o guerras sucias. Al respecto de las manifestaciones de algunos militantes, quienes incluso clausuraron de manera simbólica las instalaciones de Casa Morena en Tijuana por no estar de acuerdo con el proceso para elegir a los candidatos, dijo que respeta las expresiones de la militancia y no considero que por manifestarse se convierten en enemigos.

Enfatizó que ya tuvo la oportunidad de platicar con ellos, y afirmó que nadie se quedará fuera del proyecto, y se les dará oportunidad a quienes no se les ha tomado en cuenta dentro del partido.

Uno de los temas que más abordó sobre sus propuestas de campaña fue el de seguridad, informó que estará trabajando con la comunidad joven para disminuir los índices de violencia en la ciudad. De ganar, se comprometió a tener resultados en los primeros seis meses de campaña.

Por último refirió que sí estará presente en el debate que realice en Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC). N

