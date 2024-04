La banda de rock Kiss vendió sus catálogo musical, propiedad intelectual, imagen y nombre a la compañía sueca Pophouse Entertainment Group por aproximadamente 300 millones de dólares, de acuerdo con la agencia AP.

“Pophouse ha concluido un acuerdo histórico con la icónica banda Kiss. Ha adquirido la participación artística de Kiss en las grabaciones maestras y los derechos de publicación”, explicó la compañía en un comunicado difundido en su web.

“Kiss es una de las bandas más reconocidas e icónicas de la historia de la música. Redefinieron el concepto de espectáculos de rock y siempre han llevado su arte a nuevos territorios inexplorados. La banda ha sido capaz constantemente de atraer a nuevas generaciones de fans y nuestra misión es cumplir la visión de la banda de convertirse en inmortal, y dejar que las nuevas generaciones descubran y sean parte del viaje de KISS y lo lleven adelante.

“Con la ayuda de la energía de los fans, la banda, nuestra experiencia y nuestra creatividad, haremos realidad esa visión”, dijo Johan Lagerlöf, jefe de inversiones de Pophouse.

LA BANDA DE ROCK KISS BUSCA LA INMORTALIDAD

Como parte de la asociación, Pophouse creará versiones digitales de Kiss que permitirán que la banda y sus personajes únicos vivan para siempre, indicó la compañía. El proyecto, que ya está en marcha, se previsualizó en el último espectáculo de Kiss en el Madison Square Garden, Nueva York, el 2 de diciembre de 2023, cuando, para sorpresa de la audiencia, los avatares de Kiss cerraron la noche con una interpretación de God Gave Rock And Roll To You.

A través de una combinación mágica de tecnología de vanguardia y creatividad inigualable, Pophouse traerá la experiencia completa y auténtica de Kiss tanto a los fans existentes como a los nuevos en los próximos años. El espectáculo de avatares está previsto para lanzarse en 2027, informó Pophouse.

“Siempre hemos estado abriendo nuevos caminos en la cultura popular, y esta asociación garantizará que sigamos haciéndolo en los próximos años. Porque lo que Pophouse está haciendo es romper las reglas. Ya tenemos varios planes en desarrollo, donde el programa de avatares es uno, una película biográfica otra y una experiencia temática de KISS una tercera. ¡El futuro no podría ser más emocionante!”, dijo Gene Simmons, bajista y cofundador de Kiss.

La asociación con Kiss marca la segunda inversión de Pophouse fuera de Suecia, tras la adquisición del catálogo de música de Cyndi Lauper. Simmons aseguró a la agencia AP que el grupo no volverá a los escenarios. N

Newsweek en Español te recomienda también estas notas: