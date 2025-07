Devastadoras inundaciones, resultado de lluvias torrenciales, dejaron al menos 13 personas muertas —entre ellas varios niños— y cerca de una veintena de desaparecidos en Texas, en el sur de Estados Unidos, informaron este viernes 4 de julio autoridades locales.

Videos difundidos en redes sociales mostraron casas y árboles arrastrados por la repentina subida del agua, tras las intensas lluvias que azotaron el centro del estado durante la noche.

Algunos de los fallecidos eran menores de edad, según indicó el vicegobernador de Texas, Dan Patrick. Y agregó que “unas 23 niñas” permanecían sin ser localizadas en el campamento de verano Camp Mystic, situado cerca del río Guadalupe, cuya corriente subió ocho metros en solo 45 minutos durante la noche.

En el campamento, donde había unas 750 personas este fin de semana largo por el Día de la Independencia de Estados Unidos, no tenían electricidad, ni agua ni internet, según un mensaje del director del lugar leído por el vicegobernador. Las autoridades estatales y locales advirtieron a los residentes que no viajaran a la zona a lo largo del río, donde decenas de carreteras estaban “intransitables”.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, publicó un video en X donde se observa a una víctima siendo rescatada de la copa de un árbol por un rescatista colgado de un helicóptero, mientras las aguas crecidas rugen debajo.

Air rescue missions like this are being done around the clock.

We will not stop until everyone is accounted for. pic.twitter.com/tqwTr1RkEi

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) July 4, 2025