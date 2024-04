Este 5 de abril se cumplen 30 años de la muerte de Kurt Cobain, líder de Nirvana, una de las bandas de rock más emblemáticas de todos los tiempos. El joven de 27 años fue encontrado muerto el 8 de abril de 1994 en su casa en Seattle a causa de una herida ocasionada en la cabeza por una escopeta unos tres días antes.

Durante los últimos años de su vida, Cobain luchó contra la depresión y la adicción a la heroína. Kurt también padecía enfermedades físicas como bronquitis crónica y un intenso dolor físico debido a una condición estomacal crónica que jamás fue diagnosticada, aunque buscó durante años la causa y que al final de sus días lo dañó emocionalmente, incluso llegó a automedicarse heroína para calmar los malestares intensos, sin que ello haya sido el principal motivo del consumo de esa droga.

Kurt Cobain tuvo su primer contacto con las drogas a principios de 1980, iniciándose en el consumo de marihuana a la edad de 13 años. Su iniciación en el consumo de heroína sucedió en 1986. Durante algunos meses Cobain usó la droga casualmente, pero no pasó mucho tiempo para que se convirtiera en una adicción, de acuerdo con informaciones de medios de comunicación.

LA CARTA QUE KURT COBAIN REDACTÓ ANTES DE MORIR

El cantante redactó un largo texto antes de morir donde explicó su estado emocional y su frustración, pero también la adicción que mantuvo hacia las drogas. En la escena del crimen esta fue la carta encontrada:

“Hablando como el estúpido con gran experiencia que preferiría ser un charlatán infantil castrado. Esta nota debería ser muy fácil de entender. Todo lo que me enseñaron en los cursos de punk rock que he ido siguiendo a lo largo de los años, desde mi primer contacto con la, digamos, ética de la independencia y la vinculación con mi entorno ha resultado cierto.

“Ya hace demasiado tiempo que no me emociono ni escuchando ni creando música, ni tampoco escribiéndola, ni siquiera haciendo rock’n’roll. Me siento increíblemente culpable. Por ejemplo, cuando se apagan las luces antes del concierto y se oyen los gritos del público, a mí no me afectan tal como afectaban a Freddy Mercury , a quien parecía encantarle que el público le amase y adorase”.

“PAZ, AMOR Y COMPRENSIÓN”

Añade: “Lo cual admiro y envidio muchísimo. De hecho, no puedo engañar a ninguno de ustedes. Simplemente no sería justo ni para mí, simular que me lo estoy pasando el 100 por ciento bien, sería el peor crimen que me pudiese imaginar. A veces tengo la sensación de que tendría que pasar tarjeta antes de subir al escenario. Lo he intentado todo para que eso no ocurriese. (Y sigo intentándolo, créeme Señor, pero no es suficiente)”.

Hacia el final, Kurt Cobain escribió: ” Se me ha acabado la pasión, y recuerden que es mejor quemarse que apagarse lentamente. Paz, amor y comprensión. Kurt Cobain. Frances y Courtney, estaré en su altar. Por favor, Courtney, sigue adelante por Frances, por su vida que será mucho más feliz sin mí. Los quiero. ¡Los quiero!”. N

Newsweek en Español te recomienda también estas notas: