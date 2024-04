La película biográfica de Amy Winehouse, Back to Black, llegará a cines el próximo 11 de abril. El largometraje dramático de 122 minutos ofrece una visión íntima de su ascenso en la industria musical, así como sus desafíos personales en torno a la adicción y presión mediática, al tiempo que examina su relación con Blake Fielder-Civil y el eventual fallecimiento de la cantante británica a la edad de 27 años.

Marisa Gabrielle Abela será quien encarne a Winehouse, mientras que el actor Jack O’Connell le dará vida a Blake Fielder, quien estuvo casado con la compositora dos años y al que se culpó ampliamente de fomentar su adicción a las drogas.

La película, dirigida por Sam Taylor-Johnson, creadora de cintas como Cincuenta sombras de Grey, Nowhere Boy y Love Yoy More, tiene un gran distintivo: las canciones no son de estudio.

A diferencias de otras biopics (filmes biográficos) sobre cantantes que utilizaron grabaciones originales a capella (sin acompañamiento instrumental) como Rocketman —sobre Elton John— y Bohemian Rhapsody —de Freddie Mercury—, en Back to Black Marisa Gabrielle cantó los temas de Amy Winehouse, que ha provocado opiniones divididas en el público.

Otro de los comentarios más frecuentes es que Abela debió dedicarle tanto tiempo como Austin Butler para su papel de Elvis Presley, ya que el actor y modelo estadounidense pasó dos años preparándose para interpretar al considerado “rey del rocanrol”. Algunos mensajes que también destacan en redes, luego del lanzamiento del tráiler el pasado 7 de febrero, es sobre su mala relación con quien fuera su esposo.

“Una película apoyada por su familia que se centra en su relación tóxica para ignorar lo desagradable que fue su padre con ella. Sin esa parte, la historia está incompleta”, comentó un internauta.

EL ÉXITO DEL ÁLBUM “BACK TO BLACK”

Nacida al norte de Londres en 1983, Winehouse alcanzó la fama en la década de los 2000 con su distintiva voz de soul y su estilo musical que fusionaba el jazz, soul, rhythm and blues y el ska. Su álbum debut Frank, lanzado en 2003, recibió elogios de la crítica y le otorgó reconocimiento en la escena musical británica. Sin embargo, fue con su segundo álbum, Back to Black (2006), que Amy Winehouse alcanzó fama internacional y se convirtió en un ícono de la música. Este incluye éxitos como “Rehab”, “Back to Black” y “You Know I’m No Good”. Además, le valió varios premios Grammy, incluido el de Mejor Álbum del Año.

A pesar de su éxito musical, Winehouse luchó públicamente con problemas de salud y adicciones, que afectaron su vida personal y profesional. Su primera pareja fue el periodista Chris Taylor y en 2007 se casó con Blake Fielder-Civil, una tormentosa relación que estuvo bajo el ojo público.

Para Amy, la figura de su padre era más que importante en su vida, aunque algunos periodistas de espectáculo aseguran que Mitchell Winehouse sí adoraba a su hija, pero lo que “más adoraba de ella, era su dinero”. N