Interpol, la banda de rock e indie de Manhattan, Nueva York, ofrecerá un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX) el próximo sábado 20 de abril. Canciones icónicas como “C’mere” y “Evil” sonarán frente a Palacio Nacional ante una gran multitud, anunció la Secretaría de Cultura.

“¡Es un sueño para nosotros poder actuar en un escenario tan icónico e histórico! Vamos a ponerle ganas, así que vayan o ‘be square’ (expresión que significa ‘tú te lo pierdes’), como dicen”, escribió el grupo estadounidense en X (antes Twitter), cuya publicación suma al momento más de 220,000 reproducciones.

No es la primera vez que una banda extranjera o un artista realiza un concierto gratuito en la capital mexicana. La plancha del Zócalo ha sido testigo de grandes eventos musicales; recientemente estuvo Julieta Venegas, en el marco del Tiempo de Mujer: Festival por la Igualdad, cuya voz logró reunir a más de 80,000 personas.

En 2016, el músico británico Roger Waters se presentó en la CDMX, en donde hubo más de 200,000 asistentes. Antes de interpretar “Breathe” y “Set the controls for the heart of the sun”, el fundador de la legendaria banda Pink Floyd saludó a todos sus seguidores. En esa vía, también el exintegrante de The Beatles, Paul McCartney, ofreció un concierto que atrajo a más de 200,000 fanáticos.

Estamos absolutamente electrificados de emoción al anunciar que daremos un concierto gratuito para nuestros fans mexicanos, y de hecho, para fans de todas partes, en el Zócalo en el corazón de la Ciudad de México el sábado 20 de abril de 2024.

¡Es un sueño para nosotros poder… pic.twitter.com/xPQ3OkOdiv — Interpol (@Interpol) April 1, 2024

INTERPOL Y SU PRIMER CONCIERTO EN CDMX

Ahora será el turno de la banda neoyorquina Interpol, integrada por Paul Banks (guitarra), Daniel Kessler (guitarra y bajo) y Sam Fogarino (batería). Desde su debut en 2005, ha estado en territorio nacional más de 20 veces, incluyendo presentaciones en el Corona Capital, Vive Latino y el Teatro Metropólitan, inclusive seguidores del grupo bromean con que “ya les otorguen la ciudadanía”.

“Es una de las audiencias más asombrosas o que recuerdo de la primera vez que tocamos en el World Trade Center (WTC), todo se movía; el show fue asombroso (..) La Ciudad de México es asombrosa, es una cosa notable ver a grandes fans emocionados. Cada vez que tocamos aquí es muy especial”, comentó el año pasado San Fogarino para Grupo Fórmula sobre su primer concierto en México, por allá de 2005.

Interpol fue telonero de bandas como U2 y The Cure en sus inicios. Su sonido, generalmente una mezcla de bajo staccato y guitarra rítmica y armonizada, es comparado con el de otros grupos post-punk icónicos como Joy Division, Television y The Chameleons. N