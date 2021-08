Dudas, mitos, realidades: el estatus del covid-19 | Newsweek México

La OMS, los CDC, la Secretaría de Salud de México, científicos y expertos procuran

desechar los mitos en torno al virus más mortal de los últimos tiempos.

EL 31 DE DICIEMBRE de 2019, la Comisión Municipal de Salud de Wuhan, China, notificó un conglomerado de casos de neumonía atípica en la ciudad. Pero no fue sino hasta el 11 de marzo de 2020 que la Organización Mundial de la Salud (OMS), alarmada por los inquietantes niveles de propagación de la enfermedad y por su gravedad, determinó en su evaluación que el covid-19 se podía caracterizar “como una pandemia”.

A partir de ese momento, el mundo comenzó a inundar de interrogantes, mitos, teorías y miedos el espacio público y la internet.

Actualmente, en una nueva etapa de la pandemia, que es la aplicación de vacunas para proteger a la humanidad del coronavirus, estos cuestionamientos van en aumento y ahora tienen como blanco la inoculación.

Newsweek México presenta a continuación las dudas, mitos, realidades y el estatus del covid-19 en el mundo, todo explicado por la OMS, máxima autoridad sanitaria a escala mundial, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), la Secretaría de Salud de México y científicos y expertos que intentan desechar las falsedades y crear una conciencia social sobre la importancia de protegerse y proteger al mundo entero contra el covid-19.

DUDAS

—¿Debo usar el cubrebocas si ya me vacuné contra el covid-19?

El cubrebocas debe usarse aun después de la vacunación. También deben seguirse practicando las medidas sanitarias de sana distancia y lavado frecuente de manos.

“La vacuna contra el covid-19 protege a las personas para que no padezcan la enfermedad en un estado extremo, es decir, que no lleguen al hospital gravemente o que se mueran.

“La inoculación no evita que exista la posibilidad de infectarse ni de contagiar. Finalmente, la meta es que no siga habiendo contagios porque, mientras esto suceda, va a seguir expandiéndose el virus. Si los vacunados no usan cubrebocas y se contagian van a seguir diseminando la enfermedad”, explica en entrevista con Newsweek México el médico internista e infectólogo Francisco Moreno Sánchez, director de medicina interna del Centro Médico ABC.

—¿Cuál es el estatus de las medidas sanitarias?

La doctora Maria Van Kerkhove, integrante del Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS, recomienda que se sigan tomando todas las medidas de precaución personal, aunque se esté vacunado, incluido el uso del cubrebocas. “El coronavirus sigue circulando y hay que hacer lo posible para reducir la transmisión.

“Entiendo completamente que queramos volver a la normalidad y sociabilizar, pero hay que tener cuidado y tener claro que nuestras decisiones importan para no permitir que la pandemia siga expandiéndose”.

—¿Puedo elegir qué vacuna contra el covid-19 deseo recibir?

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) alienta a las personas a vacunarse contra el covid-19 con cualquier vacuna que les ofrezcan las autoridades de salud en el momento en que las inoculaciones cumplan con los criterios establecidos.

En México, la distribución de las vacunas es determinada por la Secretaría de Salud. A cada región se le asigna una marca de las cinco existentes en el país sin posibilidad de elegir entre una u otra.

En el caso de Estados Unidos, los CDC informan que, en su territorio, sí se puede elegir entre una u otra marca.

—¿Puedo vacunarme contra el covid-19 si estoy embarazada?

Las mujeres con un embarazo posterior a la novena semana de gestación podrán ser vacunadas contra el covid-19, ello ante la evidencia científica de que la infección durante el embarazo aumenta el riesgo de complicaciones y fallecimiento, informó el director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece), Ruy López Ridaura, en mayo pasado.

Ridaura señaló que, atendiendo la recomendación del Grupo Técnico Asesor de Vacunación (GTAV), autoridades sanitarias de México decidieron incluir en el plan de vacunación a las mujeres embarazadas mayores de 18 años. “Las mujeres embarazadas pueden recibir cualquier tipo de vacuna, ya que todas las que están disponibles en el país son seguras”, dijo.

—¿Cuánto dura la protección de la vacuna contra el covid-19?

A finales de junio pasado, la farmacéutica Johnson & Johnson dijo, a través de un comunicado, que su vacuna contra el covid-19 —de una sola dosis— proporciona una inmunidad de al menos ocho meses.

En el caso de la vacuna CanSino, de una sola dosis, la farmacéutica comunicó que, “hasta ahora, no se conoce el tiempo exacto para aplicar un refuerzo. Lo estamos investigando y lo informaremos en cuanto tengamos los datos necesarios”.

Las vacunas Pfizer-BioNTech y Moderna podrían “proteger contra el coronavirus durante años”, informó Ali Ellebedy, inmunólogo de la Universidad de Washington, en Saint Louis, en un estudio publicado en la revista Nature.

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) emitió un documento en el que detalla que la vacuna de AstraZeneca previene hospitalizaciones, ingresos a unidades de cuidados intensivos (UCI) y muertes por covid-19. Además, considera una efectividad de la vacuna del 80 por ciento durante un periodo de cuatro meses.

En tanto, Sinopharm, Sputnik V, Covaxin, Sinovac y Novavax aún no tienen estudios que indiquen el tiempo de protección tras su uso.

—¿Me puedo vacunar contra el covid-19 si tengo la infección en curso?

Si una persona está diagnosticada con coronavirus es mejor que espere dos semanas después del alta médica para llevar a cabo la inoculación, explica el médico internista e infectólogo Francisco Moreno Sánchez.

—¿Cuáles son los ingredientes de las vacunas contra el covid-19?

La OMS explica que las vacunas contienen fragmentos minúsculos del organismo causante de la enfermedad, o las ‘instrucciones’ para fabricar esos fragmentos. Asimismo, contienen otros ingredientes para mantener la seguridad y la eficacia de la vacuna.

Aunque los ingredientes que figuran en la etiqueta de las vacunas pueden ser alarmantes (por ejemplo, tiomersal, aluminio y formaldehído), por lo general estas sustancias se encuentran naturalmente en el cuerpo humano, en los alimentos —como en el atún— y en el medioambiente, expone la OPS. “Las cantidades presentes en las vacunas son muy pequeñas y no envenenan ni dañan el cuerpo”.

—¿Qué son los exámenes de antígenos y cuál es su eficacia?

La OMS especifica que todas las personas que presenten síntomas deben hacerse una prueba molecular para detectar el SARS-CoV-2 y confirmar la infección. O bien, realizarse una prueba rápida de antígenos que, si bien son más rápidas, la OMS las señala como “menos precisas”.

Esta prueba detecta ciertas proteínas en el virus de covid-19. Se usa un hisopeo largo para tomar una muestra del fluido de la nariz. Las pruebas de antígeno pueden dar resultados en minutos.

De acuerdo con la Secretaría de Salud de México, las pruebas de detección de antígeno de SARS-CoV-2 son útiles para detectar moléculas específicas del virus, los cuales están presentes cuando existe una infección activa, es decir, cuando la persona está enferma en ese momento.

De acuerdo con la Clínica Mayo, un resultado negativo en una prueba no descarta la posibilidad de tener covid-19. Así que el proceso de diagnóstico puede incluir más pasos, dependiendo de los síntomas, posibles exposiciones a los virus y el análisis clínico del médico.

—¿Las mujeres pueden vacunarse contra el covid-19 durante el periodo menstrual?

Las mujeres pueden recibir la vacuna en cualquier momento de su ciclo menstrual, especifica la OMS.

—¿Qué laboratorios fabricaron las vacunas contra el covid-19?

Moderna: es producida por la compañía biotecnológica estadounidense Moderna.

Oxford-AstraZeneca: es desarrollada por el fabricante sueco-británico AstraZeneca en asociación con la Universidad de Oxford.

BioNTech-Pfizer: es producida por la empresa biotecnológica alemana BioNTech y la farmacéutica Pfizer.

Sputnik V: es desarrollada por el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya de Rusia.

Sinopharm: es desarrollada por la unidad de Pekín de Sinopharm, o también conocido como Grupo Farmacéutico Nacional de China, respaldado por el Estado.

Sinovac: es producida por la empresa biofarmacéutica Sinovac, con sede en Pekín, China.

Covaxin: es desarrollada por la empresa india Bharat Biotech International.

J&J/Janssen: es creada por la farmacéutica estadounidense Johnson & Johnson.

Novavax: es desarrollada por la farmacéutica estadounidense Novavax.

—¿Cuáles son las vacunas disponibles para México?

Pfizer-BioNTech, Cansino, Covax, AstraZeneca, Sputnik V y Sinovac.

—¿Cómo se desarrollan las vacunas?

La OMS explica que cada vacuna debe pasar pruebas amplias y rigurosas que garantizan su seguridad antes de introducirla en un programa nacional de vacunación.

Una vacuna experimental se prueba inicialmente en animales con el fin de evaluar su seguridad y sus posibilidades para prevenir la enfermedad. Si la vacuna provoca una respuesta inmunitaria, se prueba en ensayos clínicos con seres humanos, en tres fases.

Fase 1. “La vacuna se administra a un pequeño número de voluntarios con el fin de evaluar su seguridad, confirmar que genera una respuesta inmunitaria y determinar la dosis correcta. En esta fase, por lo general, las vacunas se prueban en voluntarios adultos jóvenes y sanos”.

Fase 2. La vacuna se administra a varios cientos de voluntarios, con el fin de evaluar más a fondo su seguridad y su capacidad para generar una respuesta inmunitaria. “Los participantes en estos ensayos reúnen las mismas características (por ejemplo, edad, sexo) que las personas a las que se prevé administrar la vacuna. En esta fase suelen realizarse múltiples ensayos para evaluar diversos grupos etarios y diferentes formulaciones de la vacuna”.

Generalmente, en esta fase se incluye un grupo al que no se le administra la vacuna, con miras a realizar comparaciones y determinar si los cambios en el grupo vacunado son atribuibles a la vacuna o se han producido por azar.

Fase 3. La vacuna se administra a miles de voluntarios —y se realizan comparaciones con un grupo similar de persona que no fueron vacunadas, pero recibieron un producto comparador (placebo)—, a fin de determinar si la vacuna es eficaz contra la enfermedad y estudiar su seguridad en un grupo de personas mucho más numeroso. Por lo general, los ensayos de fase 3 se realizan en muchos países y en numerosos lugares de cada país, con el fin de asegurar que las conclusiones respecto a la eficacia de la vacuna sean válidas en relación con muchas poblaciones diferentes.

Durante los ensayos de fases 2 y 3 los voluntarios y los científicos que realizan el estudio no saben a qué voluntarios se les administra la vacuna y a quiénes se les administra el producto placebo.

Esto se conoce como “ensayo de doble ciego”, y es necesario para asegurar que, en sus evaluaciones de seguridad o eficacia de la vacuna, ni los voluntarios ni los científicos se vean influenciados por saber quiénes recibieron qué producto. Una vez finalizado el ensayo y obtenidos todos los resultados se revela a los voluntarios y a los científicos que condujeron el ensayo quiénes recibieron la vacuna y quiénes el comparador, explica la OMS.

“Una vez disponibles los resultados de todos esos ensayos clínicos es necesario realizar una serie de pasos que incluyen exámenes de la eficacia y la seguridad destinados a obtener las aprobaciones reglamentarias y normativas de salud pública. Las autoridades de cada país examinarán minuciosamente los datos del estudio y decidirán si autorizan la vacuna para su uso”.

—¿Cuál es la efectividad de las vacunas contra el covid-19?

La OPS indica que las vacunas contra el covid-19 que han sido autorizadas para su uso en algunos países han sido evaluadas en ensayos clínicos, los cuales han suministrado información sobre qué tan eficaces son en la prevención de la enfermedad.

“Los organismos regulatorios nacionales analizan estos datos para dar su autorización. La efectividad de las vacunas sigue siendo objeto de un estrecho seguimiento incluso después de haber sido introducidas en un país. Solo aquellas vacunas que han demostrado ser efectivas para prevenir la enfermedad son aprobadas para su uso en la población”.

—¿Qué significa el “uso de emergencia” de una vacuna?

“Los fabricantes de vacunas contra el covid-19 cuyo uso ha sido autorizado en algunos países han proporcionado información, por medio de ensayos clínicos, sobre su eficacia para prevenir la enfermedad.

“Las autoridades regulatorias nacionales analizan estos datos a fin de dar su autorización. La efectividad y la seguridad de las vacunas siguen siendo objeto de un estrecho seguimiento incluso después de la introducción de las vacunas en un país”, explica la OPS.

La inclusión en la lista de la OMS para uso de emergencia es cuando se lleva a cabo un procedimiento basado en los riesgos para evaluar vacunas, tratamientos y medios de diagnóstico in vitro para los cuales no se hayan expedido licencias e incluirlos en la lista con la finalidad de acelerar la disponibilidad de estos productos para las personas afectadas por una emergencia de salud pública.

Este procedimiento también permite a los países acelerar su propia autorización regulatoria para importar y administrar vacunas contra el covid-19.

—¿Qué lugar ocupa México en la clasificación de compra de vacunas contra el covid-19?

De acuerdo con la iniciativa “Launch and Scale Speedometer”, desarrollada por la Universidad de Duke, México ocupa el lugar número 12 en la clasificación mundial.

—¿Qué lugar ocupa México en la clasificación de aplicación de vacunas contra el covid-19?

A julio de 2021, México ocupa el lugar 11 a escala global en aplicación de vacunas contra el covid-19, de acuerdo con Our World in Data.

—¿Cuándo debo vacunarme?

La OPS alienta a la población a seguir la información dada por sus autoridades nacionales de salud para determinar cuándo estarán disponibles las vacunas en cada país.

—¿Qué necesito saber si opto por vacunarme en Estados Unidos?

Si se decide viajar a Estados Unidos para vacunarse contra el covid-19 existen paquetes turísticos de vacunación que incluyen: avión, hotel y vacuna. Sin embargo, si se opta por ir por propia cuenta, se debe sacar una cita en páginas de internet asignadas, aunque algunas de estas solamente se pueden abrir estando dentro del país. La vacuna en Estados Unidos no tiene costo alguno, el costo que se pagaría sería el vuelo más el hospedaje.

Los estados con mayor afluencia de turismo de vacunas son Texas, Arizona y Luisiana, ya que la vacuna se aplica sin importar la situación migratoria.

—¿Son eficaces los antibióticos para prevenir o tratar el covid-19?

No. Los antibióticos son eficaces contra las bacterias, pero no contra los virus. Puesto que el nuevo coronavirus es un virus, no deben utilizarse antibióticos ni para prevenir ni para tratar la infección. Sin embargo, si se resulta infectado y se llega a la hospitalización, es posible que se administren antibióticos para que no se contraiga infecciones bacterianas, explica la OMS.

—¿Existen tratamientos contra el covid-19?

“En este momento no hay un tratamiento 100 por ciento efectivo. Sabemos mucho más de la enfermedad, estamos usando medicamentos que han demostrado que son los mejores, pero desafortunadamente, aun con los mejores medicamentos y las mejores medidas, hay pacientes que no evolucionan bien”, indica el doctor Moreno Sánchez.

—¿Qué es una variante y cuántas existen actualmente?

“Los virus cambian constantemente a través de la mutación. Cuando un virus tiene una o más mutaciones nuevas se llaman ‘variantes’ del virus original”, explica la Clínica Mayo.

La OMS lanzó un nuevo sistema de nombres para las variantes de covid-19. Ahora se usan letras griegas para referirse a las variantes detectadas por primera vez en países como el Reino Unido, Sudáfrica e India.

La variante del Reino Unido se etiqueta como Alfa; la de Sudáfrica es Beta; la de la India es Delta; y la de Brasil fue nombrada Gamma.

—¿Qué es la transmisión comunitaria?

Esta etapa se da cuando se detectan contagios del virus entre personas dentro del país y que no hayan tenido necesariamente contacto con pacientes expuestos fuera de México.

“En este periodo de contagio local suele aumentar rápidamente el número de casos registrados y se toman medidas como suspensión de clases, implementación del trabajo a distancia o home office y cancelación de eventos masivos”, según se informó en una de las conferencias del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

—¿Las mujeres embarazadas son más propensas a infectarse con covid-19?

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) indica que aún no hay estudios científicos publicados con información sobre la susceptibilidad de las embarazadas a infectarse. Estas personas sufren cambios en el sistema inmune y en su estado fisiológico, lo que puede aumentar sus posibilidades de sufrir infecciones virales de las vías respiratorias, incluyendo el covid-19.

—¿El contagio de una mujer embarazada pone en peligro el feto?

La ONU señala que, aunque aún se desconoce si una persona embarazada enferma de covid-19 puede transmitir el virus al feto o al neonato por otras vías de transmisión vertical (antes, durante o después del parto), se clasifica a las personas embarazadas como en mayor riesgo de complicación y muerte por covid-19 por la experiencia con la influenza.

—¿La vacuna contra la influenza también protege contra el coronavirus?

“La vacuna contra la influenza previene esa enfermedad, que puede presentarse con un cuadro similar al de covid-19 y que puede confundirse. Además, los pacientes que llegan a contraer influenza y coronavirus tienen una posibilidad de mortalidad 25 por ciento mayor que cuando tienen solamente covid-19”, informa el médico Moreno Sánchez.

—¿Los vacunados contra el covid-19 no pueden donar sangre porque la vacuna destruye sus anticuerpos naturales?

En internet se ha desatado información que señala que, tras la vacunación contra el covid-19, no se puede donar sangre porque las vacunas “destruyen completamente los anticuerpos naturales”.

También se ha mencionado que no se puede ser donador porque “la sangre de una persona vacunada está completamente contaminada”.

Estas dos publicaciones son falsas y se basan en unas afirmaciones, mal interpretadas y sacadas de contexto, de la página web de la filial de Cruz Roja en Estados Unidos, informó el medio de comunicación español Newtral.

La organización no dice que las personas vacunadas contra el coronavirus no puedan donar sangre, sino que los vacunados no pueden donar plasma de convaleciente, que se ha usado en los últimos meses como tratamiento experimental para los casos graves de covid-19.

—¿Son efectivos los escáneres térmicos para detectar casos de covid-19?

Estos escáneres detectan personas que tienen fiebre por covid-19. Sin embargo, puede haber casos tempranos que aún no presentan fiebre y no son detectados por estos dispositivos, señala la OMS.

—¿El gel antibacterial casero realmente funciona?

Para que un gel antibacterial sea efectivo debe estar compuesto por lo menos al 70 por ciento de alcohol y seguir un procedimiento específico para su elaboración, por eso un gel casero no garantiza su eficacia y puede poner en riesgo la salud. Se corre el riesgo de que un mal proceso permita que algunos virus sobrevivan, también pueden causar alergias e irritaciones.

—¿Por qué México usó vacunas donadas por Estados Unidos para inocular a población de la frontera norte del país?

A inicios de julio pasado comenzó la inoculación a personas de 18 a 39 años de la frontera norte, en el estado de Baja California, con el arribo de 1 millón 350,000 dosis de la vacuna Janssen provenientes de Estados Unidos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que, al concluirla, “estaremos en condiciones para la reapertura completa. Ese es el propósito”.

—¿Cuál es el posicionamiento de la OMS sobre el origen del covid-19?

“China debe cooperar más en la investigación sobre los orígenes de la pandemia de coronavirus, cuyos primeros casos se detectaron en diciembre de 2019 en Wuhan”, dijo el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a mediados de julio pasado.

“El primer problema es compartir los datos en bruto y dije desde las conclusiones de la primera fase de la investigación que este problema tenía que resolverse; y, el segundo, es que hubo un intento prematuro de reducir el número de hipótesis como la del laboratorio en la transmisión a los humanos”, añadió Tedros.

Sin embargo, China rechazó la propuesta de la OMS de auditar laboratorios chinos como parte de una investigación más amplia, diciendo que era “arrogante”.

Esta propuesta es “una falta de respeto al sentido común y arrogante hacia la ciencia”, declaró a la prensa el viceministro chino de Salud, Zeng Yixin, que dijo que estaba “extremadamente sorprendido”.

—¿Qué son los pasaportes covid-19?

En el mundo, 30 países piden el “Pasaporte Covid” para poder entrar en bares, conciertos, cines, teatros, eventos deportivos, usar el transporte público o asistir a restaurantes.

El pasaporte covid-19 es la prueba de que una persona ha sido vacunada completamente contra el virus y puede transitar libremente en ciertos espacios públicos.

Así también, hay países que están negando la entrada a las personas que no tengan un comprobante que han sido inoculados contra el covid-19. En México se puede obtener el certificado de vacunación aquí .

—¿Por qué la variante Delta del coronavirus ya es la dominante en algunas partes del mundo?

Es una variante que tiene una capacidad de contagio del 50 por ciento más fuerte que la variante Alpha, que fue la primera que cambió la prevalencia de la variante original del virus.

Son virus más resistentes, más contagiosos, más hábiles de permanecer en el medioambiente y contagiar. El virus necesita tener una persona al que pueda infectar en un periodo de 14 días, de otra forma el virus ya no se propaga.

Pero Delta requiere de menos tiempo para su transmisión, de menos exposición, por eso predomina hasta que llegue un virus más fuerte. Eso es lo que se trata de evitar, explica el médico Francisco Moreno Sánchez.

A finales de julio pasado, el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) informó que Delta es ya la dominante en Europa.

“Los datos de vigilancia comunicados a la OMS/Europa y al ECDC muestran que, entre el 28 de junio y el 11 de julio de 2021, la variante Delta fue dominante en la mayoría (19 países) de los 28 países que comunicaron información de secuenciación genética suficientemente completa”.

La OMS informa que, hasta el mes pasado, la variante Delta estaba presente en más de un centenar de países.

—¿Vacunar a los niños contra el covid-19 es prioridad?

“Yo creo que en México debería ser una prioridad ante una apertura necesaria de las escuelas. Necesitamos a los maestros y niños vacunados”, sugiere el médico Francisco Moreno Sánchez.

Vacunar a los niños no es prioridad para la OMS, puesto que tienen un riesgo mucho menor de desarrollar una enfermedad grave en comparación con los adultos mayores, explica por su parte la científica jefa de la OMS, Soumya Swaminathan.

—¿Una madre puede amamantar tras ser vacunada?

Sí, al 100 por ciento, además puede ser vacunada durante el embarazo. No se ha demostrado que el virus produzca malformaciones en los niños o problemas en el embarazo. Incluso, los niños nacen con anticuerpos en el cordón umbilical y en su cuerpo que se los transmite la madre a través de la placenta y van a permitir que ellos estén inmunes por un tiempo.

—¿Es recomendable hacerse una prueba de anticuerpos en un laboratorio para verificar si funcionó la vacuna?

Esos estudios no se deberían hacer de rutina, se deben hacer solamente en situaciones especiales, es decir, cuando la persona tenga alguna enfermedad que haga que la respuesta de defensas pueda ser inadecuada. Ahí sí es importante saber si hubo o no efecto.

Pero, en la mayoría de las personas, no se necesitan hacer esas pruebas porque no indican cuándo termina la inmunidad, ni cuánto dura, ni cómo se van a comportar esos anticuerpos.

—¿Cuánto tardan en caducar las vacunas anticovid?

Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson tienen una duración aproximada de seis meses, siempre que se mantengan bajo la refrigeración adecuada. Sputnik V tiene un plazo de ocho meses.

Cansino cuenta con 12 meses de vigencia en condiciones de refrigeración habitual entre 2°C y 8ºC. CoronaVac, de SinoVac, dura hasta 36 meses entre +2 y +8 °C.

—¿Qué son las vacunas con virus inactivados o atenuados?

Vacunas inactivadas. La primera de las estrategias que pueden utilizarse para diseñar una vacuna es aislar el virus o la bacteria patógenos, o uno muy parecido, e inactivarlos o destruirlos por medio de sustancias químicas, calor o radiación. En esta estrategia se utiliza tecnología que ya se ha demostrado que funciona para tratar enfermedades que afectan a los seres humanos (por ejemplo, este método se utiliza para fabricar las vacunas antigripales y antipoliomielíticas); además, la técnica hace posible fabricar vacunas a una escala aceptable.

Sin embargo, para llevar a cabo este método es necesario contar con laboratorios especiales para cultivar los virus o las bacterias de forma segura. La técnica suele conllevar tiempos de fabricación relativamente largos, y por lo general las vacunas resultantes deben aplicarse en pautas de dos o tres dosis.

Vacunas atenuadas. Para diseñar las vacunas atenuadas se utilizan los virus patógenos o alguno que sea muy parecidos y se mantienen activos, pero debilitados. La vacuna de tipo SPR (con componente antisarampionoso, antiparotidítico, y antirrubeólico), y las vacunas contra la varicela y contra el zóster son ejemplos de este tipo de vacuna. En esta estrategia se utiliza tecnología parecida a la de las vacunas inactivadas; además, es posible fabricar grandes cantidades de vacuna. Sin embargo, en ocasiones no es conveniente aplicar vacunas de este tipo a las personas inmunodeprimidas.

—¿Qué son las vacunas basadas en proteínas?

Las vacunas de ARNm contra el covid-19 les dan instrucciones a las células para que produzcan una porción inocua de lo que se conoce como “proteína Spike”. La proteína Spike está presente en la superficie del virus que causa el covid-19.

Primero, las vacunas de ARNm contra el covid-19 se aplican en el músculo de la parte superior del brazo. Una vez que las instrucciones (ARNm) ingresan a las células musculares, las células las usan para producir una porción de la proteína. Una vez que nuestro organismo creó esa porción de proteína, la célula descompone las instrucciones para deshacerse de ellas.

“Luego, la célula muestra la porción de la proteína creada sobre su superficie. Nuestro sistema inmunitario reconoce que la proteína es un cuerpo extraño y comienza a generar una respuesta inmunitaria y producir anticuerpos, como sucede cuando se produce una infección natural contra el covid-19.

“Al final del proceso, nuestros organismos habrán aprendido a protegerse contra futuras infecciones. El beneficio de las vacunas de ARNm, como el de todas las vacunas, es que las personas que se la aplican tienen protección sin correr el riesgo de sufrir consecuencias graves de contraer el covid-19”, explican los CDC de Estados Unidos.

—¿Qué son las vacunas con vectores virales?

Las vacunas de vectores virales contienen una versión modificada de otro virus (el vector) para darles instrucciones importantes a las células.

Primero, el vector (no el virus que causa el covid-19, sino otro virus que es inofensivo) ingresa en una célula dentro de nuestro organismo y usa la maquinaria celular para producir una porción inocua del virus que causa el covid-19. Esta porción se conoce como proteína Spike y solo está presente en la superficie del virus que causa el covid-19.

Luego, la célula despliega la proteína Spike sobre su superficie, y nuestro sistema inmunitario reconoce que no pertenece al sistema. Esto desencadena una respuesta de nuestro sistema inmunitario, que comienza a producir anticuerpos y activar otras células inmunitarias para combatir lo que considera una infección.

Al final del proceso, nuestros organismos habrán aprendido cómo protegernos de una infección futura por el virus que causa el covid-19. El beneficio es que recibimos la protección de una vacuna sin tener que arriesgarnos a sufrir las consecuencias graves de contraer el covid-19. Cualquier molestia temporal que pueda sufrirse después de aplicarse la vacuna es una parte natural del proceso y una indicación de que la vacuna está actuando.

—¿Cuál es el efecto de la vacuna en el organismo, para qué se recomienda?

Las vacunas contra el covid-19 son efectivas. Pueden evitar que se contraiga y propague el virus.

Además, “las vacunas también pueden evitar que se enferme gravemente, aunque se contraiga covid-19. Vacunarse también puede proteger a las personas a su alrededor, en especial aquellas con mayor riesgo de enfermarse gravemente a causa del covid-19”, explican los CDC.

—¿Qué sí se puede hacer cuando se está completamente vacunado?

Establecer una vida normal no depende de la vacuna. Depende del control de la pandemia porque, mientras haya virus, hay posibilidad de que las personas se infecten e infecten a alguien más.

“Vamos a tener una vida normal cuando la diseminación del virus caiga a niveles lo suficientemente seguros, por ello debemos vacunarnos y usar cubrebocas”, recomienda el médico internista e infectólogo Francisco Moreno Sánchez.

—¿Algunas vacunas son mejores que otras?

“Es claro que habrá vacunas mejores que otras, pero por su reciente creación aún no tenemos la posibilidad de escoger la vacuna que deseamos. Lo importante es vacunarse”, señala el doctor Francisco Moreno Sánchez.

—¿Cuáles son los síntomas poscovid?

Algunas personas pueden experimentar una gama de síntomas nuevos o en curso que pueden durar semanas o meses después de haberse infectado por el virus que causa el covid-19 por primera vez, explican los CDC.

A diferencia de algunas otras afecciones posteriores al covid-19 que solo suelen ocurrir en personas que se enfermaron gravemente, estos síntomas pueden manifestarse en cualquier persona que haya tenido covid-19, incluso si la enfermedad fue leve o si no tuvieron síntomas iniciales. Las personas comúnmente notifican combinaciones de los siguientes síntomas: dificultad para respirar o falta de aire; cansancio o fatiga; síntomas que empeoran luego de actividades físicas o mentales; Dificultad para pensar o concentrarse (a veces denominada “neblina mental”); tos; dolor en el pecho o en el estómago; dolor de cabeza; corazón que late rápido o muy fuerte (conocido como palpitaciones); dolor muscular o en las articulaciones.

MITOS Y REALIDADES

—¿Las vacunas contra el covid-19 pueden provocarme magnetismo?

“No. Las vacunas covid-19 no pueden y no te harán magnético, ni siquiera en el lugar de la inyección. Las vacunas están libres de metales que podrían causar una atracción magnética a tu cuerpo”, indica la OPS.

—¿Las vacunas contra el covid-19 provocan esterilidad?

La Association of Reproductive and Clinical Scientists y la British Fertility Association del Reino Unido han emitido una guía en la que afirman que no hay, en absoluto, ninguna evidencia de que las vacunas frente al SARS-CoV-2 puedan afectar la fertilidad de hombres o mujeres. “No hay evidencias ni razones teóricas para apoyar esos rumores”.

—¿Las vacunas contra el covid-19 provocan cáncer?

El médico internista e infectólogo Francisco Moreno Sánchez responde: “La vida produce cáncer. Pero no hay ningún factor relacionado con la vacuna que haya demostrado que pueda asociarse con esta enfermedad. Desafortunadamente, existe mucha gente que no cree en las vacunas y está en su derecho, lo que no se vale es desinformar.

“Se miente al decir que hay esterilidad, que hay invasión a nuestro código genético, que produce cáncer. Las vacunas son muy seguras. En ABC la mayoría de los pacientes que estamos ingresando en este momento son personas que no están vacunadas; el tercer repunte de los contagios en México es por pacientes en su mayoría jóvenes que se descuidaron y que no estaban vacunados”.

—¿El covid-19 se puede contagiar a través del sudor?

La Secretaría de Salud explica que el coronavirus no se transmite por el sudor ni por la sangre. “Se propaga mediante gotículas procedentes de la nariz o la boca que salen despedidas cuando una persona infectada tose o exhala”.

—¿El virus covid-19 puede transmitirse en zonas con climas cálidos y húmedos?

La OMS señala que las pruebas científicas obtenidas hasta ahora indican que el virus del covid-19 puede transmitirse en cualquier zona, incluidas las de clima cálido y húmedo.

—¿Se puede matar el nuevo coronavirus en 30 segundos con un secador de manos como los de los baños públicos?

No. Los secadores de manos no matan el virus. Para protegerse contra el coronavirus es necesario lavarse las manos frecuentemente con un gel hidroalcohólico o con agua y jabón.

—¿Comer ajo puede ayudar a prevenir la infección del nuevo coronavirus?

La OMS explica que el ajo es un alimento saludable que puede tener algunas propiedades antimicrobianas. Sin embargo, no se han obtenido pruebas de que comerlo proteja contra el virus que causa el covid-19.

—¿Se puede matar el virus covid-19 rociando alcohol y cloro en el cuerpo?

No, responde la OMS. Rociar todo el cuerpo con alcohol o cloro no sirve para matar los virus que ya han entrado en el organismo.

—¿El covid-19 puede transmitirse por picaduras de mosquitos?

No. La Secretaría de Salud de México señala que el covid-19 es un virus respiratorio que se propaga principalmente por gotitas de saliva expulsadas por una persona infectada al toser o estornudar. “No existe evidencia de que el nuevo coronavirus pueda transmitirse por mosquitos”.

—¿Se puede contagiar el covid-19 si se recibe un paquete proveniente de China?

No. “Las personas que reciben paquetes o cartas de China no corren el riesgo de contraer el nuevo coronavirus. Los coronavirus no sobreviven por mucho tiempo en objetos como cartas o paquetes”, explica la Secretaría de Salud.

—¿Pueden los zapatos propagar el virus del covid-19?

La probabilidad de que el virus de covid-19 se propague con los zapatos e infecte a personas es muy baja. Como medida de precaución, especialmente en hogares donde haya bebés y niños pequeños que gateen o jueguen en el suelo, considere dejar los zapatos a la entrada de su casa. Esto ayudará a prevenir el contacto con la suciedad o cualquier desecho que pueda ser transportado en las suelas, indica la OMS.

—¿Las redes 5G de telefonía móvil propagan el covid-19?

Los virus no se desplazan por las ondas electromagnéticas ni las redes de telefonía móvil. El covid-19 se está propagando en numerosos países en los que no existe una red 5G, indica la OMS.

—¿El uso de picante (chile) en la comida previene el covid-19?

No. Su consumo no previene ni cura el covid-19. “La mejor manera de protegerse es mantener una dieta equilibrada, buena hidratación y hacer ejercicio regularmente”.

—¿Poder contener la respiración durante diez o más segundos sin toser ni sentir molestias significa que no tengo covid-19?

La OMS explica que los síntomas más comunes de covid-19 son la tos seca, el cansancio o dolor de cuerpo, dolor de garganta y fiebre. Algunas personas pueden contraer neumonía. La mejor manera de saber si se tiene el virus que produce la enfermedad es someterse a una prueba de laboratorio. No se sale de dudas llevando a cabo este ejercicio de respiración, que incluso podría resultar peligroso.

—¿Mi mascota puede contagiarme de covid-19?

Hasta la fecha no hay pruebas que señalen que una mascota pueda transmitir el virus.

—¿La orina infantil puede proteger frente al covid-19?

La orina no mata los virus ni las bacterias. Incluso, la orina puede contener pequeñas cantidades de material vírico o bacteriano. “Lavarse las manos con orina infantil o limpiar determinadas superficies con ella no protege del coronavirus”, informa la Secretaría de Salud. N