Casos de covid-19 en vacunados son preocupantes, pero negarse a la vacuna es peor: expertos | Newsweek México

LAS INFECCIONES por covid-19 en personas no vacunadas son un problema mucho más grande que los casos en personas ya vacunadas, asegura un grupo de científicos.

Los casos en los cuales una persona completamente vacunada termina contrayendo el covid-19 han aparecido recientemente en los encabezados de las noticias, y algunos restaurantes han tenido que cerrar a causa de las infecciones entre su personal vacunado.

El Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, dijo a NBC el domingo que “está muy claro” que Estados Unidos necesita aumentar las pruebas del covid-19 cuando le preguntaron si dicho país hacía lo suficiente para rastrear los casos en personas vacunadas.

Pero cierta cantidad de expertos le ha dicho a Newsweek que, si bien los casos en personas vacunadas son una preocupación y es importante estudiarlos, las vacunas siguen funcionando muy bien en términos de prevenir una enfermedad grave, y que el mayor problema todavía es la gran cantidad de individuos sin vacunar.

“Las infecciones en personas no vacunadas son el problema más grande hasta ahora”, dijo Kathleen Neuzil, directora del Centro de Desarrollo de Vacunas y Salud Mundial en la Escuela de Medicina de la Universidad de Maryland. “Se infectan más; se enferman más, y posiblemente transmitan el virus con más facilidad”.

Mark Jit, profesor de epidemiología y vacunación en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, comentó que los casos en personas vacunadas son “una advertencia” de que incluso las personas vacunadas pueden propagar el covid-19.

Pero, según dice, las personas vacunadas “todavía están mucho más protegidas contra una infección que las personas sin vacunar”.

¿POR QUÉ SE CONTAGIAN LAS PERSONAS VACUNADAS?

En palabras sencillas, los casos en personas vacunadas ocurren porque la inmunidad que alguien obtiene de la vacuna no es lo bastante fuerte para evitar que el virus entre en el cuerpo de alguien y se duplique, dijo el Dr. John Swartzberg, profesor emérito clínico de enfermedades infecciosas y vacunología en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de California Berkeley.

Como lo han declarado los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), ninguna vacuna es 100 por ciento efectiva en prevenir una enfermedad. Los casos en personas vacunadas pueden suceder y sucederán, no solo con el covid-19, sino también con otras enfermedades.

También puede ser más difícil que el cuerpo presente una respuesta inmunológica a ciertos virus que a otros, dijo Neuzil.

Ella le comentó a Newsweek: “A causa de la entrada del virus en el tracto respiratorio —a través de la nariz o la garganta—, puede ser difícil presentar una respuesta inmunológica mucosa efectiva para impedir completamente la infección”.

Otra posibilidad, expresó Neuzil, es que alguien pueda tener un sistema inmunológico comprometido que no presente una buena respuesta inmunológica al virus.

Las variantes también tienen un impacto. Estados Unidos ha tenido más infecciones en personas ya vacunadas por la altamente infecciosa variante Delta que las variantes previas, dijo Swartzberg.

Los casos en personas vacunadas no son algo que deba ignorarse y, como ya lo sugirió Fauci, ameritan más estudios.

Jit dijo a Newsweek que se espera un aumento de casos en personas vacunadas y que estos son “una advertencia de que tener las dos dosis de una vacuna no te garantiza que nunca tengas el covid-19”.

Pero dichos casos no son una señal de que las vacunas no estén funcionando o que la renuencia a vacunarse no sea un problema. Al preguntarle si los casos en personas vacunadas ameritan preocuparse, Neuzil expresó: “Sí y no. La vacuna está haciendo lo que queremos que haga: evitar la enfermedad grave y la enfermedad sintomática.

“Las vacunas no ‘esterilizan’ la nariz contra el virus en todas las situaciones. De nuevo, si tengo el virus en mi nariz, y no estoy muy enfermo, el único peligro es que yo transmita el virus a otros a mi alrededor que no están vacunados. Por ello es que necesitamos que más gente se vacune”.

Y Swartzberg añadió: “Hay el riesgo de hospitalización y muerte en una infección pese a estar vacunado, pero es tremendamente menor del que se ve en quienes no están vacunados.

“Casi todas las hospitalizaciones y muertes son de personas no vacunadas. Es más importante, como nunca antes, que la gente se vacune”. N

—∞—

Publicado en cooperación con Newsweek / Published in cooperation with Newsweek