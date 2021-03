Casi un 20% de los alimentos se desperdician en el mundo, según la ONU | Newsweek México

Casi un 20% de los alimentos disponibles para el consumo en todo el mundo se desperdician cada año, según un informe publicado el jueves por la ONU.

“El problema es inmenso, con un coste a nivel medioambiental, social y económico”, declaró a la AFP Richard Swannel, director de desarrollo de la ONG británica Wrap, coautora del “Informe sobre el índice de desperdicio alimentario”, publicado por el Programa de la ONU para el Medio Ambiente (PNUMA).

Según sus autores, se trata del estudio “más completo” realizado hasta ahora sobre la materia.

Los datos, de 2019, provienen de 54 países, tanto ricos como pobres, y conciernen la venta al por menor, los restaurantes y los hogares.

Approximately 931 million tonnes of food waste was generated in 2019 🍇🥬🌽

61% of this is generated at household level, 26% from food service & 13% at retail level 🍜🥧

