Un equipo de investigadores liderado por Michael Spagat, de Royal Holloway, Universidad de Londres, junto al Centro Palestino de Investigación Política y Encuestas (PCPSR), ha publicado un estudio que estima una cifra aún más alta de víctimas en Gaza: entre octubre de 2023 y enero de 2025, más de 80,000 personas (directas e indirectas) perdieron la vida, esa cifra representa una cantidad equivalente a la capacidad del Estadio Banorte (Azteca) de Ciudad de México.

ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y MEMORIA INDIVIDUAL

Spagat subraya la importancia de registrar los nombres de los fallecidos:

“Se trata de recordar a cada una de las víctimas. Que anoten los nombres…, como solo puede hacerlo el Ministerio de Salud de Gaza” .

Aunque estas cifras provienen de un organismo controlado por Hamás, Spagat señala que las estadísticas sobre edad, sexo e identificación “son fáciles de verificar” .

METODOLOGÍA RIGUROSA: CORROBORACIÓN POR ENCUESTAS

A diferencia de estudios previos (como uno de febrero en The Lancet), esta investigación incluyó 2,000 entrevistas en hogares, diseñadas para representar la población previa a la guerra. Se abordaron desplazados del norte de Gaza y Rafah, empleando un enfoque independiente que no requería acceso israelí .

VÍCTIMAS DIRECTAS E INDIRECTAS

Las muertes directamente por violencia (bombardeos, fuego cruzado) se estiman en 75,200 , frente a 45,805 reportadas oficialmente.

Las muertes “indirectas” (por enfermedades y desnutrición) suman unas 8,540 adicionales hasta el 5 de enero.

Esto representa un incremento del 60% en víctimas mortales respecto a los datos oficiales, lo que implica que 1 de cada 25 habitantes de la Franja ha fallecido.

SIN ESTIMACIONES ALARMISTAS

A diferencia de otros estudios –como los que proyectan hasta 186,000 muertos en The Lancet–, Spagat resalta que la población de Gaza era relativamente saludable y joven antes de la guerra, con un sistema sanitario sólido y amplia vacunación. Por ello, las muertes indirectas quedan por ahora en “una cifra significativamente menor”.

No obstante, alerta que tras 11 semanas de bloqueo total a la ayuda humanitaria, el riesgo de nuevas muertes por desnutrición o enfermedades sigue siendo alto .

¿QUÉ TAN FIABLES SON ESOS DATOS?

Aunque aún no pasa por revisión por pares, los resultados coinciden con los hallazgos del estudio publicado en The Lancet . Spagat destaca que, aunque existen pequeños errores demográficos (alrededor del 0.5%), son “rutinarios” y no afectan la fiabilidad general de los datos .

IMPACTO DEMOGRÁFICO: NIÑOS Y JÓVENES

Más del 30% de las muertes directas corresponde a menores de 18 años, un 22% a mujeres y solo un 4% a ancianos. La mayoría eran hombres de 15 a 49 años, lo cual, según Spagat, está en línea con las dinámicas de mortalidad masculina en zonas de conflicto . Sin embargo, el número inusitado de niños muertos es lo que califica como “excepcional”.

Al proyectar las cifras a enero de 2025, Spagat y su equipo estiman que el total puede acercarse a 100,000 muertes, una cifra trágica y difícil de dimensionar.

Entre las víctimas figura la familia Al Najjar, en la que murieron nueve hermanos en un bombardeo en Jan Yunis el 23 de mayo. El padre, el doctor Hamdi al Najjar, falleció días después tras acudir a atender a los heridos . Sus nombres han transcendido a nivel internacional, dejando visibles rostros detrás del dolor estadístico.

NO SON CIFRAS, ES UNA CRISIS HUMANITARIA

El estudio de Spagat y Shikaki representa un paso clave para comprender el verdadero alcance humano de la guerra en Gaza. Al combinar fuentes oficiales con trabajo de campo independiente, revelan una cifra mucho más alta (más de 80,000 muertes ya contabilizadas), y plantean la urgente necesidad de mantener el acceso humanitario para frenar una escalada demográfica aún peor. La guerra no es solo cifras: es gente, familias, nombres y un futuro en riesgo. N

