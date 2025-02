Selena Gómez ha compartido sus sentimientos en medio de la polémica que ha afectado la campaña de los Oscar de Emilia Pérez. Su coprotagonista, Karla Sofía Gascón, se ha visto envuelta en una controversia luego de que resurgieran antiguos comentarios ofensivos que hizo en redes sociales.

“ELIJO SEGUIR ESTANDO ORGULLOSA”

Durante su aparición en el Festival Internacional de Cine de Santa Bárbara este domingo, Gómez fue consultada sobre cómo se sentía respecto a la situación. “Estoy bien. Estoy realmente bien”, afirmó. “Algo de la magia desapareció, pero elijo seguir estando orgullosa de lo que he hecho, y solo estoy agradecida”. La actriz y cantante agregó: “Vivo sin remordimientos y haría esta película una y otra vez si pudiera”, recibiendo el aplauso del público.

Vivo sin remordimientos y haría esta película una y otra vez si pudiera

KARLA SOFÍA GASCÓN Y SU DEFENSA

Gascón se disculpó en una entrevista con Juan Carlos Arciniegas de CNN en Español, aunque también expresó que siente que ha sido injustamente atacada. “No he cometido ningún crimen ni he hecho daño a nadie”, declaró. “Ni soy racista ni soy nada de lo que toda esta gente se ha encargado de intentar hacer creer a los demás que yo soy”.

Gascón, quien es transgénero, protagoniza la película interpretando a un líder de cartel mexicano que busca fingir su muerte para someterse a procedimientos de afirmación de género. Su actuación la convirtió en la primera intérprete abiertamente transgénero nominada a un Premio de la Academia en una categoría de actuación.



EL CASTIGO DE LAS REDES SOCIALES

La periodista Sarah Hagi publicó capturas de pantalla de antiguos mensajes en redes sociales de Gascón, algunos con contenido islamofóbico y críticas a George Floyd.

Además, un tuit de 2022, ahora eliminado, supuestamente mostraba a Gascón llamando a Gomez “rata rica” en medio de especulaciones sobre una disputa entre la cantante y Hailey Bieber. Sin embargo, Gascón negó haber escrito esa publicación. “Por supuesto que eso no es mío”, afirmó a CNN en Español. “Nunca he dicho nada sobre mi compañera. Nunca me referiría a ella de esa manera”.

ZOE SALDAÑA OPINÓ AL RESPECTO

Otra de las estrellas de Emilia Pérez, Zoe Saldaña, también abordó la controversia en una reciente entrevista en el podcast Awards Circuit. “Estoy muy triste”, confesó Saldaña. “También estoy decepcionada”.

A medida que se acerca la ceremonia de los Oscar, la controversia en torno a Emilia Pérez sigue generando debate en la industria cinematográfica y entre los fanáticos del cine. N

