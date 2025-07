Bad Bunny volvió a sacudir el panorama musical con el lanzamiento de su nuevo sencillo NUEVAYOL, una canción cargada de ritmo, fiesta y mensaje político. El tema forma parte de su reciente álbum Debí tirar más fotos, y en él el artista puertorriqueño combina el espíritu de celebración de una tradicional fiesta de quince años con una poderosa crítica a la administración de Donald Trump y sus políticas migratorias.

¿QUÉ PASA EN NUEVAYOL?

En el videoclip, lleno de simbolismos culturales, destaca una escena donde la icónica Estatua de la Libertad aparece digitalmente intervenida con Benito Ocasio Martínez, nombre real del cantante, ondeando una bandera de Puerto Rico desde su corona. Esta imagen, que mezcla sátira y orgullo cultural, funciona como metáfora de una América Latina presente y resistente dentro del imaginario estadounidense.



Pero quizás el momento más provocador del video llega cuando Bad Bunny imita la voz de Donald Trump para lanzar una crítica directa al expresidente:

“I want to say that this country is nothing without the immigrants. This country is nothing without Mexicans, Dominicans, Puerto Ricans, Colombians, Venezuelans, Cubans…”, se escucha mientras suena el beat y se suceden imágenes de comunidades latinas celebrando y resistiendo.

MÁS QUE PERREO UN POSICIONAMIENTO

Con NUEVAYOL, Bad Bunny no solo consolida su lugar como uno de los artistas más influyentes del mundo, sino también como una de las voces más activas dentro del reguetón y la música urbana en cuanto a posicionamientos sociales y políticos. A diferencia de otros exponentes del género, el puertorriqueño ha mantenido una línea clara a favor de los derechos de la comunidad latina, la visibilidad LGBTQ+ y la crítica a las estructuras de poder tradicionales.

En 2022, con su sencillo El Apagón, denunció cortes de energía, privatización y gentrificación en la isla. El video incluyó un minidocumental de denuncia llamado Aquí Vive Gente.

En 2019, participó en el tema Afilando los cuchillos junto a Residente, como protesta contra el gobernador Ricardo Rosselló durante el escándalo “Telegramgate”.

En 2020, apareció en The Tonight Show con una camiseta que pedía justicia para la mujer trans Alexa Negrón Luciano:

“Mataron a Alexa, no a un hombre con falda” glimpsefromtheglobe.com+1en.wikipedia.org+1.

En canciones como Solo de Mi o Yo Perreo Sola, ha promovido la conciencia contra la violencia de género y la toxicidad masculina.

Durante debate electoral en Puerto Rico, impulsó el voto juvenil:

“Lo más grande es salir el 5 de noviembre a votar para cambiar las cosas”.

Apoyó al candidato de izquierda Juan Dalmau en las elecciones de 2024 en Puerto Rico.

Este nuevo lanzamiento no solo pone de nuevo en el mapa su capacidad para fusionar entretenimiento con discurso crítico, sino que también conecta con una generación de oyentes que exige más contenido con conciencia social. En una época de polarización y elecciones presidenciales inminentes en Estados Unidos, NUEVAYOL llega como un recordatorio rítmico de quiénes realmente construyen el país. N

