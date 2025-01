Selena Gómez, cantante y actriz conocida por su trayectoria en Disney Channel y ahora su controvertida participación en Emilia Pérez, ha respondido de manera contundente a un candidato al Senado de Estados Unidos que pidió su deportación. Esto ocurrió tras la publicación de un emotivo video en redes sociales donde la artista expresó su tristeza por las políticas de deportación masiva del expresidente Donald Trump.

En un video de Instagram, que posteriormente fue eliminado, Gómez prometió el pasado lunes hacer todo lo posible para ayudar a las personas afectadas por las deportaciones. Entre lágrimas, la artista nacida en Texas dijo:

“Toda mi gente está siendo atacada, los niños. No lo entiendo. Lo siento mucho, desearía poder hacer algo, pero no puedo. No sé qué hacer. Haré todo lo que pueda, lo prometo“.

En un video que compartió en sus historias, aunque luego lo eliminó, Selena Gomez se mostró entre lágrimas hablando sobre la situación de los migrantes mexicanos. ¿Qué opinas sobre sus palabras? pic.twitter.com/gZMhoyyXQI — Newsweek en Español (@NewsweekEspanol) January 27, 2025

El video incluyó un mensaje con la frase “Lo siento” y un emoji de la bandera de México, haciendo referencia a las raíces mexicanas de su familia paterna, quienes emigraron a Estados Unidos en los años 70.

Críticas y respuesta de Selena Gómez

El video generó un intenso debate en redes sociales, lo que llevó a varias críticas por parte de los seguidores de Trump, incluido Sam Parker, un republicano que compitió por el Senado en Utah en 2018.

Deporten a Selena Gómez

Parker publicó en X: “Deporten a Selena Gómez”, comentario que acumuló más de 600,000 vistas. En otra publicación, Parker afirmó: “Eligió a los ilegales sobre Estados Unidos porque es descendiente de mexicanos ilegales que obtuvieron la ciudadanía con la amnistía de 1987. Quizás Selena también debería ser deportada“.

En respuesta, Gómez compartió una historia en Instagram diciendo: “Oh, señor Parker, señor Parker. Gracias por la risa y la amenaza”.

Por su parte, Parker reaccionó a la respuesta de Gómez con una captura de pantalla de su publicación y el comentario: “El nacionalismo americano ha vuelto. Con un pequeño impulso de Selena Gómez”.

Los posicionamientos de Selena Gómez y sus raíces mexicanas

Selena Gómez ha sido una defensora activa de los derechos de los inmigrantes. En 2019, fue productora ejecutiva del documental de Netflix Living Undocumented, que narra las historias de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos.

Ese mismo año, en un ensayo para Time, Gómez escribió: “En los años 70, mi tía cruzó la frontera desde México a Estados Unidos escondida en la parte trasera de un camión. Mis abuelos la siguieron, y mi padre nació en Texas poco después. En 1992, yo nací como ciudadana estadounidense gracias a su valentía y sacrificio.”

Gómez también expresó su preocupación por las políticas migratorias: “La inmigración indocumentada es un tema que pienso todos los días, y nunca olvido lo afortunada que soy de haber nacido en este país gracias a mi familia y al destino.”

Impacto de las políticas migratorias de Donald Trump

Desde su investidura el 20 de enero, Donald Trump ha firmado más de 21 órdenes ejecutivas relacionadas con la inmigración, incluyendo medidas para detener y deportar a migrantes indocumentados. Según datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), casi 1,000 personas han sido arrestadas desde entonces.

Estas políticas han desatado críticas de quienes las consideran inhumanas y costosas para la economía del país. Encuestas como la realizada por AP-NORC entre el 9 y 13 de enero de 2024 revelan que el 83% de los estadounidenses apoya deportar a migrantes indocumentados condenados por crímenes violentos, pero solo el 28% respalda deportaciones si implican separar a padres de sus hijos nacidos en Estados Unidos. N

