Desde niño, Juan Torres jugaba al teatro con sus Playmobil (una línea de juguetes de plástico). Les construía escenarios con papel, dibujaba teatros al final de sus cuadernos escolares y soñaba con develar placas. Aquella afición, nacida de cumpleaños celebrados en butacas y funciones vistas de la mano de su padre, se convirtió en un destino. Hoy, con 27 años de carrera, es uno de los productores teatrales más destacados de México y el responsable de haberle devuelto la vida al Teatro Hidalgo, un recinto en el que actualmente se presenta el musical La tiendita de los horrores.

“Es mi casa, la casa de todos los artistas que han trabajado conmigo, y del público que la ha hecho suya”, dice sobre el recinto que dirige desde hace una década. Cuando lo tomó, el Teatro Hidalgo era un lugar olvidado, frío, con más actores sobre el escenario que espectadores en las butacas, dice. Aun así, lo apostó todo. Contra advertencias de amigos y colegas, decidió montar ahí La jaula de las locas. El resultado fue el inicio de una transformación que nadie anticipaba: el renacimiento de un recinto cultural.

“El 23 de noviembre de 2015 abrí el telón con ‘La jaula de las locas ‘, un musical con Mario Iván Martínez, Roberto Blandón y Rogelio Suárez”, recuerda en entrevista con NW Noticias.

Juan Torres no se define solo por su visión, sino por su amor profundo al arte escénico. En su voz, cada recuerdo es un tributo. Habla de Angélica Vale como una de sus influencias de infancia, de El diluvio que viene como una de las obras que marcaron su vida, de Héctor Bonilla como el ídolo con quien años después compartió escenario. “He tenido suerte, pero también ha habido mucho trabajo”, afirma.

Producir teatro en México, admite, no es sencillo. “Es un negocio de altísimo riesgo, pero uno no produce por ego, sino por amor”, sentencia. Frente a un panorama donde este arte escénico sigue siendo visto como un lujo y no una necesidad, Torres defiende su valor como ritual irremplazable. “En tiempos de inteligencia artificial, el teatro resiste porque es vivo, porque ocurre frente a nuestros ojos y porque nadie puede repetir dos funciones idénticas”.

Su último proyecto, La tiendita de los horrores, se presenta actualmente en el Teatro Hidalgo, en el Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX), luego de haber terminado El mago, una superproducción con más de 100 personas en escena que incluyó a grandes figuras como Lucero Mijares, María del Sol, Eugenio Montessoro y Óscar Acosta.

“Buscaba algo pequeño para ‘La tiendita de los horrores’, pero terminé produciendo una versión ambiciosa del clásico musical de Broadway y Hollywood con cinco plantas carnívoras, una de ellas del tamaño de un Volkswagen, orquesta en vivo y una escenografía giratoria. Esto fue posible gracias al diseño e ingenio de dos creativos mexicanos maravillosos; uno de ellos es Óscar Acosta, director creativo y escenógrafo de la obra, y Mario Alberto Gómez, que es el encargado de la mecánica teatral. Quería hacer algo más simple, pero nos fuimos enamorando del reto”, confiesa entre risas.

Juan Torres también tuvo clara su elección de elenco desde el principio. Soñó a Chantal Andere como Audrey y no se equivocó. Ella, junto a Óscar Acosta como Seymour y Juan Fonsalido como el excéntrico dentista, han dado vida a una obra que el público recomienda, repite y celebra.

“La gente sale feliz, y eso es lo único que quiero: que valga la pena cada peso que invirtieron”, apunta.

La trama gira en torno a Seymour, un joven tímido que trabaja en una florería al borde del fracaso. Su vida da un giro inesperado al descubrir una misteriosa planta, a la que bautiza como “Audrey II”, en honor a su compañera de trabajo y amor platónico. Sin embargo, su ascenso a la fama será tan vertiginoso como peligroso, pues aquel ser vivo de hojas verdes esconde un oscuro secreto: una sed insaciable de sangre humana.

Pero esta puesta en escena también aborda temas relevantes como el abuso laboral, la ambición desmedida y la violencia de género, sin perder su tono humorístico ni su carácter de entretenimiento familiar.

Debido al éxito en taquilla, la obra extenderá su temporada del 25 de julio al 17 de agosto. Las funciones son los días viernes a las 20:30 horas, los sábados a las 17:30 y 20:30, y los domingos a las 17:30 horas. N