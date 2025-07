La reina indiscutible de la moda editorial, Anna Wintour, dejará la dirección de la edición estadounidense de Vogue tras más de 40 años al frente de la icónica revista. La noticia, confirmada este jueves, marca el fin de una era en la industria. Pero además de su visión curatorial única, hay otro elemento que ha sido inseparable de su figura pública: sus gafas de sol.

Aunque en ocasiones ha sido vista sin ellas, las gafas oscuras se han convertido en una auténtica extensión de su personalidad y su marca. Tanto, que incluso han llegado a simbolizar el poder y el misterio que Wintour ha proyectado durante su mandato en Condé Nast.

En una entrevista televisiva con Christiane Amanpour en la cadena CNN, citada por Vanity Fair en 2019, la reconocida periodista se atrevió a preguntarle directamente por qué las usaba. Wintour, fiel a su estilo directo y sofisticado, respondió con franqueza:

“Seré totalmente sincera, es porque he estado enferma toda la semana, y además me han operado de los ojos, así que esas son las razones por las que las llevo hoy. Si no, habría sido valiente contigo y me las habría quitado”.