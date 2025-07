Si bien puede provocar dolorosos herpes labiales a miles de millones de personas en todo el mundo, un virus común podría aprovecharse para brindar un nuevo tratamiento muy necesario contra el cáncer.

Esta es la conclusión de un estudio realizado por investigadores de Keck Medicine, en la Universidad del Sur de California, en Estados Unidos, que en ensayos clínicos preliminares han demostrado que una versión genéticamente modificada del virus del herpes simple tipo 1 (HSV-1) se puede utilizar contra el melanoma avanzado.

El melanoma es un tipo de cáncer de piel que se origina en las células que pigmentan la piel. Sin embargo, en su forma avanzada se propaga a otras partes del cuerpo.

“Estos hallazgos son muy alentadores porque el melanoma es el quinto cáncer más común en adultos, y aproximadamente la mitad de todos los casos avanzados no se pueden controlar con los tratamientos de inmunoterapia disponibles actualmente”, dijo el autor del artículo y oncólogo Dr. Gino Kim In, de Keck Medicine, en un comunicado.

“La tasa de supervivencia del melanoma avanzado intratable es de solo unos pocos años, por lo que esta nueva terapia ofrece esperanza a los pacientes que se han quedado sin opciones para combatir el cáncer”.

En su estudio, In y sus colegas reclutaron a 140 pacientes con melanoma avanzado que no respondían (o ya no respondían) a la inmunoterapia. Cada participante tenía múltiples tumores, algunos de los cuales eran “superficiales”, es decir, estaban ubicados sobre o justo debajo de la piel, mientras que otros estaban ubicados más profundamente en el cuerpo, en órganos como el hígado o los pulmones.

¿CÓMO EL VIRUS DEL HERPES AYUDA A MINAR EL CÁNCER?

“A diferencia de otros medicamentos de inmunoterapia, RP1 es una terapia ‘intratumoral’ que se inyecta directamente en los tumores de melanoma”, dijo In a Newsweek.

Se trataron tumores tanto profundos como superficiales con una versión modificada de HSV-1 en combinación con el agente de inmunoterapia nivolumab (que ayuda a las células T del sistema inmunológico a combatir los tumores), cada dos semanas durante un total de hasta 16 semanas. Si los pacientes parecían responder al tratamiento, continuaban recibiendo nivolumab cada cuatro semanas durante hasta dos años.

El virus HSV-1 modificado utilizado en el estudio se denomina “RP1”. Está diseñado para atacar y destruir específicamente los tumores cancerosos, a la vez que estimula a los glóbulos blancos para que busquen y destruyan otras células cancerosas en todo el cuerpo. A diferencia de su predecesor natural, el RP1 no causa herpes.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos aprobó RP1 para su revisión en pacientes con melanoma avanzado que no respondía a la inmunoterapia en enero de este año.

Al final del ensayo, el equipo descubrió que los tumores se habían reducido al menos un 30 por ciento en un tercio de los pacientes, mientras que casi uno de cada seis vio sus tumores desaparecer por completo.

“Es importante destacar que el RP1 fue muy bien tolerado y aproximadamente el 90 por ciento de los pacientes solo tuvieron efectos secundarios leves, como fatiga, fiebre y síntomas similares a los de la gripe”, señaló In.

EL RESULTADO SUGIERE QUE RP1 ES EFICAZ PARA ATACAR EL CÁNCER EN TODO EL CUERPO

Al comparar los resultados de los tumores que fueron tratados directamente y los que no lo fueron, el equipo descubrió que los tumores no inyectados se redujeron o desaparecieron con la misma frecuencia.

“Este resultado sugiere que RP1 es eficaz para atacar el cáncer en todo el cuerpo y no solo en el tumor inyectado”, dijo In. Esto, continuó, “amplía la eficacia potencial del fármaco, porque algunos tumores pueden ser más difíciles o imposibles de alcanzar”.

Agregó que, si bien es demasiado pronto para saber si los resultados positivos serán permanentes, es optimista sobre el potencial de la terapia RP1. Explicó al respecto: “Creo que los virus oncolíticos abrirán un nuevo e importante enfoque para combatir el cáncer en algunos pacientes en el futuro cercano”.

Una vez completadas las dos primeras fases del ensayo clínico, los investigadores ahora están avanzando para confirmar sus hallazgos en una población global más grande de más de 400 pacientes del ensayo.

Keck Medicine volverá a ser uno de los sitios para este próximo ensayo. Se recomienda a los pacientes interesados ​​en participar que se comuniquen con la gerente del Programa de Investigación Clínica de Oncología de Keck Medicine, Sandy Tran, por correo electrónico.

Los ensayos clínicos están siendo patrocinados por la empresa de biotecnología Replimune, que fabrica la terapia RP1 —derivda del virus del herpes— y otras contra el cáncer basadas en otras bacterias.

Como el mecanismo de acción de RP1 no es específico del melanoma, los investigadores dicen que el tratamiento también puede tener potencial en el tratamiento de otros tipos de cáncer. N

(Publicado en cooperación con Newsweek. Published in cooperation with Newsweek)

NW Noticias te recomienda también estas notas: