Con cerca de 35,000 seguidores y más de 1.1 millones de oyentes mensuales, The Velvet Sundown se ha convertido en un fenómeno viral dentro de Spotify. La banda, compuesta por cuatro músicos de estética bohemia que evocan creatividad, espiritualidad y un aire despreocupado, ha llamado la atención no solo por sus canciones, sino por una pregunta inquietante: ¿realmente existe este grupo?

La fama llegó gracias a un estilo de rock psicodélico que remite a la década de 1970, donde grupos como Pink Floyd, Hawkwind y Tangerine Dream marcaron una época. Sin embargo, las sospechas no tardaron en surgir. Primero por las imágenes de los integrantes generadas con inteligencia artificial (IA), con ese característico tono tostado y una evidente falta de relieves. Luego, por la ausencia de redes sociales personales, entrevistas o presentaciones en vivo de los supuestos miembros: Gabe Farrow, Lennie West, Milo Rains y Orion del Mar.

El primer álbum de la banda, Floating and Echoes, apareció el 5 de junio en Spotify. Solo quince días después, el 20, se publicó el segundo: Dust and Silence. Y, de acuerdo con un contador en su perfil, el 14 de julio saldrá a la luz un tercero: Paper Sun Rebellion. Ante ese fulgurante ascenso, varios auditores e internautas comenzaron a sospechar que todo el material tenía origen artificial.

EL PORTAVOZ FALSO DE LA BANDA

La revista Rolling Stone, especializada en música y cultura pop, entrevistó a un supuesto portavoz del grupo, un tal Andrew Frelon, quien aseguró que las canciones fueron creadas con Suno, una plataforma que transforma texto en melodías mediante IA. Poco después, el mismo medio reveló que este vocero había mentido. Según información de la BBC, Frelon admitió haber fingido el vínculo con la banda “para engañar a los medios”.

La situación generó tal desconcierto que incluso la página oficial de The Velvet Sundown en Spotify emitió un comunicado para desligarse de Frelon y de la cuenta que, en X (antes Twitter), decía representarlos.

Por su parte, la plataforma Deezer confirmó que sus sistemas de detección clasificaron las canciones como “100 por ciento generadas con IA”. Además, un análisis realizado por Ircam Amplify, filial del prestigioso Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique en Francia, reveló que 10 de las 13 pistas del álbum Dust and Silence fueron creadas por completo con esa tecnología, probablemente con la versión 4.5 de Suno. Curiosamente, este es el mismo programa que el supuesto portavoz mencionó en la entrevista, antes de admitir que su testimonio era falso.

Hasta ahora, Spotify no declarado en torno al tema, aunque su director ejecutivo, Daniel Ek, sostuvo en mayo a BBC que “no planeaban prohibir la música generada por inteligencia artificial, pero sí rechazaban su uso para imitar a artistas reales”.

¿THE VELVET SUNDOWN RECONOCE SER UNA CREACIÓN DE LA IA?

En las últimas interacciones de The Velvet Sundown, la banda reconoció ser generada por IA, lo que confirma las sospechas sobre esta joven formación de rock de gran éxito. No obstante, aún no se sabe quién está detrás de esta música.

En su nueva descripción, disponible en Spotify, el grupo refiere lo siguiente: “The Velvet Sundown es un proyecto de música sintética guiado por la dirección creativa humana, compuesto, vocalizado y visualizado con el apoyo de inteligencia artificial. No es un truco, es un reflejo. Una provocación artística continua diseñada para desafiar los límites de la autoría, la identidad y el futuro de la música en la era de la IA”.

Conoce más de la inteligencia artificial: El filme ‘Her’ ya no es ficción: un hombre se enamora de un ente de IA y le propone matrimonio

Y agrega: “Todos los personajes, historias, música, voces y letras son creaciones originales generadas con la ayuda de herramientas de IA, empleadas como instrumentos creativos. Cualquier parecido con lugares, eventos o personas reales, vivas o fallecidas, es pura coincidencia e involuntaria. No es del todo humano. No es del todo máquina. The Velvet Sundown se encuentra en un punto intermedio”.

Hoy en día la irrupción de la IA causa preocupaciones crecientes en la industria musical y en los artistas, que temen ser arrasados ​​por una oleada de música generada artificialmente. Para ejemplifica este temor, Elton John y Dua Lipa se unieron a muchos miembros de la Cámara de los Lores en la lucha para que el gobierno del Reino Unido incluyera la IA y los derechos de autor en un nuevo conjunto de leyes sobre el uso y acceso a datos. Sn embargo, su campaña fracasó. N