En lugar de alejarse de la política tras su ruptura amistosa con el presidente Donald Trump, el empresario Elon Musk anunció la creación del “Partido América” (America Party), un nuevo bloque político con el que busca enfrentar el sistema bipartidista que domina en Estados Unidos, compuesto por demócratas y republicanos. Sin embargo, persiste la duda sobre si logrará tener éxito o generará un impacto real en el país.

Un día después publicó otro mensaje en el que afirmó: “Quieren un nuevo partido y lo tendrán. Cuando vemos cómo llevan a nuestro país a la bancarrota con despilfarro y corrupción, queda claro que vivimos bajo un sistema de partido único, no en una democracia. Hoy nace el Partido América para devolver la libertad”.

Expertos consultados por Newsweek señalaron que esta nueva formación podría dividir el voto conservador, aunque consideraron poco probable que alcance un éxito significativo en el corto plazo. Si bien Musk no puede postularse a la presidencia por haber nacido en Sudáfrica, el partido tiene potencial para alterar el panorama político antes de las elecciones intermedias. Aun así, dudan que logre avanzar por sí solo.

Algunos especialistas expresaron escepticismo sobre la capacidad de Musk para estructurar un partido político sólido a tiempo para competir de manera relevante en las elecciones intermedias. No obstante, coincidieron en que podría generar suficiente disrupción para provocar sorpresas y favorecer al Partido Demócrata.

Las elecciones del 3 de noviembre de 2026 renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 33 de los 100 del Senado, lo que definirá la composición del 120° Congreso de Estados Unidos.

Independence Day is the perfect time to ask if you want independence from the two-party (some would say uniparty) system!

Should we create the America Party?

— Elon Musk (@elonmusk) July 4, 2025